13% dos jovens portugueses jogam a dinheiro

São do sexo masculino, têm baixo rendimento escolar, consomem tabaco e drogas ilícitas, jogam excessivamente videojogos, recebem com facilidade dinheiro dos pais e sentem falta de apoio emocional por parte da família e amigos - é este o retrato pintado por um relatório do SICAD, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependência, do Ministério da Saúde, dos jovens que apresentam maiores problemas com o jogo a dinheiro.