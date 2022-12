Mais de metade dos jovens portugueses passa mais de 4 horas diárias nas redes sociais

O inquérito contou com 70.374 respostas válidas e foi possível apurar que 16% dos jovens portugueses com 18 anos estuda e trabalha, 8% apenas trabalha e 13% estão desempregados e 37% já frequenta o ensino superior.

Metade dos jovens portugueses de 18 anos utilizam as redes sociais durante quatro ou mais horas por dia, segundo os resultados do inquérito feitos aos jovens do Dia da Defesa Nacional. Os dados divulgados, esta quarta-feira, pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) mostram ainda que 9 em cada 10 jovens utilizam redes sociais.