Sérgio Figueiredo vai ser consultor de Fernando Medina para as políticas públicas

O ex-diretor de informação da TVI vai assessorar o Ministério das Finanças na “auscultação dos stakeholders relevantes na economia portuguesa” e prestação de serviços de consultoria especializada. Contrato é por dois anos e com remuneração "equiparada e limitada ao vencimento base do Ministro das Finanças".

Fernando Medina convidou o jornalista Sérgio Figueiredo, ex-diretor de informação da TVI, para o assessorar com a prestação de serviços de "consultoria estratégica especializada". A ideia é apoiar o "desenho, implementação e acompanhamento de políticas públicas, incluindo a auscultação de partes interessadas na economia portuguesa e a avaliação e monitorização dessas mesmas políticas", disse ao Negócios fonte oficial do Ministério das Finanças. O despacho do ministro, a autorizar a contratação, foi publicado esta segunda-feira em Diário da República, mas assinado no passado dia 29 de julho.







