Sérgio Figueiredo vai receber €5.800 brutos mensais

Sérgio Figueiredo vai receber cerca de €5.800 brutos mensais como consultor de Fernando Medina, ministro das Finanças e antigo comentador da TVI.







O antigo diretor de informação da TVI ainda não assinou contrato, de acordo com a RTP. O canal adianta que Sérgio Figueiredo "está impedido de exercer outras atividades que possam representar um conflito de interesses com as funções exercidas" no Governo.Fernando Medina foi comentador da TVI quando o diretor de informação do canal era Sérgiuo Figueiredo.A escolha gerou críticas por parte de vários partidos.