Leitão diz que Cotrim tem "todas as características" para ser candidato a Belém

A nova líder da IL diz que Cotrim representa a "defesa intransigente de mais liberdade, de menos Estado, de um Estado muito mais eficiente".

A líder da IL, Mariana Leitão, considerou hoje que o eurodeputado João Cotrim Figueiredo reúne "todas as características" para representar os valores liberais nas eleições presidenciais e disse esperar que a sua candidatura se materialize.



PAULO CUNHA/LUSA

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com o conselho de administração do Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, Mariana Leitão disse ter sido com "muito agrado" que soube da disponibilidade de João Cotrim Figueiredo para ser candidato às eleições presidenciais de 2026.

"É uma pessoa que reúne todas as características que são fundamentais para ocupar o espaço das ideias e dos valores liberais, desta defesa intransigente de mais liberdade, de menos Estado, de um Estado muito mais eficiente", considerou.

Mariana Leitão disse que esses são "valores fundamentais" para a IL apoiar uma candidatura presidencial e, questionada se tenciona apoiar João Cotrim Figueiredo, respondeu: "Vamos aguardar".

"É algo que nos deixa muito satisfeitos, e a mim particularmente, que ele manifestasse essa disponibilidade e espero que a materialize", referiu.

Interrogada se foi apanhada de surpresa com o anúncio de João Cotrim Figueiredo, uma vez que à entrada para a X Convenção da IL, que se realizou este sábado em Alcobaça, tinha dito que as eleições presidenciais não iriam ser um tema da reunião, Mariana Leitão respondeu que qualquer momento para o eurodeputado manifestar a disponibilidade para se candidatar "é um bom momento".

"Foi feita uma demonstração de disponibilidade e de alguma vontade face à inexistência de qualquer candidato que faça sentido neste momento ou que sequer defenda aquilo que é essencial defender, que fala para os jovens. Foi isso que o João Cotrim Figueiredo fez", disse.

Mariana Leitão foi ainda questionada se sente que Rui Rocha lhe lançou um desafio na convenção, ao afirmar que optou por deixar a liderança para ver se o facto de a IL não ultrapassar a fasquia eleitoral dos 5% se deve a ele próprio ou ao partido.

A líder da IL considerou que Rui Rocha fez um "diagnóstico extremamente exato dos últimos dois anos e meio que esteve à frente do partido", do crescimento que a IL teve e dos "vários temas" que pôs na agenda política.

"Eu, agora, na minha missão, tudo farei para, deixando também a minha marca, garantir que esse crescimento continua a existir e será ainda mais consolidada e solidificado", disse.

Mariana Leitão rejeitou sentir-se obrigada a "ultrapassar a fasquia dos 5%", afirmando que se sente obrigada é a dar o seu melhor.

Este sábado, o eurodeputado João Cotrim Figueiredo, líder da IL entre 2019 e 2023, afirmou estar disponível para ser candidato presidencial, mas ressalvou que a decisão "não está tomada" e depende do apoio de outras entidades além da IL, que não especificou.