Passos Coelho e Sérgio Sousa Pinto coordenam estudo sobre reforma do sistema político

Lusa 21 de julho de 2025 às 15:14
Este é um dos dois estudos de interesse estratégico nacional que ACP-CCIP pretende lançar, estando a apresentação pública dos resultados prevista para o último trimestre de 2026.

O antigo primeiro-ministro e presidente do PSD Pedro Passos Coelho, o ex-deputado socialista Sérgio Sousa Pinto e o presidente da Associação Comercial do Porto (ACP-CCIP) vão coordenar um estudo sobre a reforma do sistema político, foi hoje anunciado.

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Segundo um comunicado da ACP-CCIP, este é um dos dois estudos de interesse estratégico nacional que a associação pretende lançar, estando a apresentação pública dos resultados prevista para o último trimestre de 2026.

O primeiro estudo, segundo a ACP-CCIP, visa avaliar a necessidade de reforma do sistema político e dos cargos de titulares de órgãos de soberania em Portugal.

A associação pretende contribuir para uma reflexão alargada sobre o funcionamento da democracia representativa portuguesa, colocando em discussão temas centrais como a qualidade da representação, os mecanismos de responsabilização política e a capacidade das instituições para responder às exigências sociais e económicas contemporâneas.

O segundo estudo irá analisar de forma abrangente as reformas estruturais consideradas determinantes para a superação de bloqueios persistentes à modernização do país, tanto na vertente económica, como na esfera administrativa do Estado.

Estes projetos contam com o contributo científico da Católica Porto Business School e da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, sendo coordenados pelo antigo líder do PSD Pedro Passos Coelho, o ex-deputado do PS Sérgio Sousa Pinto e Nuno Botelho, presidente da ACP-CCIP.

"A constituição desta equipa espelha a ambição de garantir pluralidade de perspetivas, profundidade analítica e legitimidade no debate democrático", refere a mesma nota.

Citado na mesma nota, o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, afirma que estes estudos "são de elevada relevância para o presente e futuro da democracia portuguesa, ao procurar, de forma rigorosa e independente, identificar os principais bloqueios e potenciais caminhos para a reforma do nosso sistema político e mecanismos de modernização do Estado português".

A associação refere ainda que a elaboração destes estudos está integrada nas prioridades delineadas para o novo mandato da direção, afirmando o compromisso da instituição com a produção de conhecimento rigoroso e com a qualificação do debate público em áreas estruturantes para o desenvolvimento do país.

