Carlos Alexandre acusa Ivo Rosa de colocar em perigo vida de inspetores da PJ

Primeiro, foi o juiz Ivo Rosa a fazer queixa do seu colega, Carlos Alexandre, ao Conselho Superior da Magistratura (CSM), dizendo que este tinha deixado muitos despachos em atraso no processo do Banco Espírito Santo (BES), sobretudo no que diz respeito a decisões sobre arrestos de valores e contestações aos mesmo. Agora, será o próprio CSM a investigar a conduta de Ivo Rosa, já que Carlos Alexandre, na resposta às acusações, afirmou que o seu colega chegou a colocar em perigo a vida de agentes encobertos da Polícia Judiciária.



O CSM foi chamado a pronunciar-se depois de Ivo Rosa, após ter sido colocado em exclusividade no processo do BES, ter participado de Carlos Alexandre. Motivo: vários atrasos em despachos, um dos quais tinha a ver com um arresto de uma conta bancária de Maria João Salgado, mulher do banqueiro Ricardo Salgado, acusado de 65 crimes neste processo.



Na resposta às acusações do colega, Carlos Alexandre referiu que, depois de ter terminado a exclusividade do processo Operação Marquês e de ter retomado os processos, Ivo Rosa, por sua vez, "deu sem efeito atos praticados pelo signatário, de controlo de correio electrónico, não só anulando os atos de visualização, como anulando a validade da busca outrora efetuada e da apreensão de dispositivos efetuada"