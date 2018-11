Tiveram ainda que pagar mil euros. São suspeitos de agredir e de roubar um telemóvel a um taxista. Foram ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

Os dois marinheiros do porta-aviões USS Truman suspeitos de agredir e roubar um telemóvel a um taxista em Lisboa foram colocados sob Termo de Identidade e Residência (TIR), e cada um teve que pagar mil euros de caução. A informação foi confirmada à SÁBADO pelo Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, onde os dois foram ouvidos na tarde desta segunda-feira, dia 12, e pela Procuradoria-Geral da República.



O taxista agredido teve que ser submetido a tratamento hospitalar. Aplicada a medida de coacção menos grave, os marinheiros podem ir para os Estados Unidos; contudo, terão que comparecer perante as autoridades "sempre que a lei o obrigar ou se para tal forem notificados", indica a informação presente no site da Procuradoria-Geral Distrital do Porto. Também não poderão mudar de residência nem ausentar-se dela por mais de cinco dias, sem comunicar a nova morada ou o local onde possam ser encontrados, descreve o mesmo site.



De acordo com o constitucionalista Rui Pereira, "Portugal pode depois apresentar o pedido de extradição dos arguidos e aí compete ao país de origem decidir se os marinheiros são, ou não, extraditados".



Caso os marinheiros sejam condenados, os EUA podem pedir que cumpram pena em território norte-americano, no entanto continua a exercer-se a lei portuguesa, com a mesma pena, explica o constitucionalista.



Com Diogo Barreto