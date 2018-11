"Na Juve Leo mando eu". A frase é de Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, e foi repetida durante meses aos restantes quadros de Alvalade. Várias testemunhas ouvidas no processo já o confirmaram, entre elas Bruno Jacinto - ex-oficial de ligação com as claques. Este contou ao Ministério Público que Bruno lidava directamente com o chefe da Juve Leo, Nuno Mendes - Mustafá. E disse que só ganhava 1000 euros por mês, valor que não lhe dava ‘estatuto’ para poder falar com Mustafá de igual para igual.O oficial de ligação aos adeptos confirma ainda que várias vezes Bruno de Carvalho usava o seu telefone para falar com o cabecilha da principal claque leonina. Fazia sempre as chamadas em alta voz e à sua frente. Era uma forma de lhe mostrar, garantiu, "quem é que mandava".Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã