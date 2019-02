Trazer ou não trazer: o dilema moral do governo

Em agosto de 2009 gabinete do então ministro da Administração Interna, Rui Pereira, enviava às redações um comunicado a anunciar a chegada a Portugal de dois cidadãos sírios, oriundos da prisão de Guantánamo. Os dois, Mohammed Kan Thumani e Moammar Dokkan, tinham sido capturados pelas forças norte-americanas no Paquistão e Afeganistão e enviados para a prisão em Cuba por suspeitas de ligações à Al Qaeda. E vieram para Portugal em resposta a um apelo do então presidente norte-americano, Barack Obama, que pediu aos aliados europeus que o ajudassem a encontrar soluções para acolher as pessoas detidas na prisão cubana.

Portugal foi um dos primeiros países a responder a esse apelo, pela voz do então ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado. Na altura da sua chegada a Portugal, o MAI informava: "A decisão de acolhimento teve por base informações colhidas junto das autoridades norte-americanas e foi precedida de reuniões entre um elemento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e os representantes legais dos ex-detidos e da avaliação da sua capacidade de integração." No mesmo documento podia ler-se que "tais cidadãos, que manifestaram interesse em ser acolhidos por Portugal, não são objeto de qualquer acusação, são pessoas livres e estão a viver em residências cedidas pelo Estado, que está a desenvolver diligências tendentes à sua integração na sociedade portuguesa".

Hoje, os dois cidadãos sírios continuam a viver em Portugal. Foram gastos milhares de euros na sua integração (em vigilâncias, alojamento, alimentação, subsídios, etc.). Os resultados são diferentes. Um está mais integrado. O outro menos: que chegou a receber em Lisboa o britânico Mohammed Emwazi, que viria a tornar-se conhecido como o carrasco do autoproclamado Estado Islâmico, Jihadi John, e chegou a ser investigado pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público por receios de estar a preparar um atentado em Fátima – hipótese que acabou por ser descartada.

Mas dez anos depois de Portugal ter expressado convictamente a sua solidariedade para com um país aliado (o mais importante de todos) e ter tentado ajudar a resolver um problema, o governo vê-se novamente confrontado com um pedido semelhante – mas desta vez parece não saber que resposta dar.

Há muitos meses (mais de um ano?) que nos corredores de Bruxelas se discute o que fazer aos jihadistas europeus capturados na Síria e no Iraque, bem como às suas mulheres e crianças. Trazê-los de volta? Abandoná-los? Os Estados europeus não se entendem sobre que estratégia seguir. No entanto, desde que Donald Trump anunciou a intenção de abandonar a Síria assim que o grupo terrorista tiver sido derrotado, a necessidade de uma decisão tornou-se urgente.

Primeiro quando as Forças Democráticas Curdas (SDF), que realizaram os combates no terreno, anunciaram não ter capacidade para manter os jihadistas e as suas famílias detidos eternamente e apelaram aos países europeus que recebessem os seus nacionais. Depois, a 4 de fevereiro, quando, através e um comunicado, o departamento de Estado norte-americano apelou aos aliados que repatriassem os seus nacionais. Esta semana o tema voltou à agenda depois de Donald Trump ter pedido aos países europeus que recebessem e julgassem os jihadistas detidos, caso contrário os mesmos podiam ser libertados.

Ao todo, as SDF dizem ter capturado 800 combatentes terroristas estrangeiros originários de cerca de 50 países. Para além disso, 700 mulheres e 1500 crianças estão detidas em campos de refugiados na região. Entre elas estão, como a SÁBADO avançou em novembro de 2018, oito mulheres que viajaram para a Síria com os maridos portugueses e cerca de 15 crianças. Para além destas, há pelo menos duas portuguesas: Catarina Almeida e Vânia Cheriff. A primeira vivia em França e terá ido para a Síria para convencer o filho, Dylan, a voltar para casa. Não conseguiu e foi capturada com o neto. A segunda também viajou de França com o marido tunisino e está no campo de Roj com dois filhos. Ambas deram uma entrevista à SIC onde, juntamente com a família, apelaram publicamente ao governo português que as ajudasse a voltar a Portugal.

Do governo não tiveram qualquer resposta. Esta semana, em Bruxelas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, respondeu à pergunta sobre o que Portugal vai fazer sobre o assunto com uma não resposta. Disse que "a situação é muito complexa" (claro que é), que o problema português tem uma escala "muito pequena" quando comparada com outros países europeus (basta olhar para os números); que tem informações sobre "a presença de pessoas que estão ou estiveram ligadas a combatentes do Daesh" (foram publicadas nos jornais e emitidas na televisão); e que "como cidadãs portuguesas, essas pessoas tem direito a proteção consular" (é de lei). Por fim disse: "Nós não queremos em Portugal pessoas que possam constituir uma ameaça ao modo de vida, aos valores e às pessoas dos portugueses".

A questão é: como pode impedir cidadãos nacionais de voltar ao país de origem? A resposta é simples: não pode. Desde que não sejam alvo de qualquer inquérito criminal, que se existe não é conhecido, Catarina Almeida e Vânia Cherif poderão voltar a Portugal livremente. Tal como as restantes mulheres e filhos dos jihadistas portugueses que também se encontram detidas em campos na síria. Caso diferente será dos homens, assumidos combatentes, que serão detidos assim que regressarem à Europa.

No que respeita às mulheres e crianças, há duas hipóteses: ou o governo as traz de volta e tenta integrar (o que implica custos políticos e financeiros avultados no médio e longo prazo); ou as deixa ficar onde estão e espera que elas não consigam voltar pelos seus meios (o que a acontecer as fará voltar ressentidas e, nesse caso, a constituir um risco maior).

França, por exemplo, decidiu repatriar os seus nacionais numa operação internacional coordenada, apoiada pelos Estados Unidos. Já o Reino Unido está a usá-los como exemplo do que pode acontecer àqueles que decidam juntar-se a grupos jihadistas: retira a cidadania aos que tenham dupla nacionalidade, uma opção que Portugal não tem.

As escolhas não são fáceis, sobretudo porque há crianças envolvidas. Moralmente elas devem ser deixadas à sua sorte num ambiente hostil e propício à radicalização e ao crescimento do ódio? Ou devem ser trazidas de volta, cuidadas e incentivadas a crescer num ambiente de integração e tolerância?

O mais acertado do que foi dito por Augusto Santos Silva é que esta é uma questão complexa. Não há soluções fáceis para a resolver. Nunca é demais recordar: a guerra na Síria e no Iraque provocou o maior movimento de combatentes terroristas estrangeiros da história. Mais de 40 mil pessoas viajaram para a região para se juntarem a grupos terroristas em pouco mais de cinco anos. Destes, mais de cinco mil partiram da Europa. Muitos morreram. Muitos já regressaram. Destes, uma parte foi presa e outra continua em liberdade – alguns desiludidos e afastados do jihadismo e outros que continuam comprometidos ideologicamente com o que os levou a fazer a viagem inicial.

No entanto, a um ministro – a um governo - pede-se que tome uma decisão e a assuma. Seja ela a de trazer estas pessoas de volta e de as tentar integrar na sociedade para que deixem de constituir um perigo. Seja ela a de recusar qualquer apoio pelo facto de poderem constituir um risco para a sociedade. Não há escolhas fáceis. Mas cabe aos governantes – ouvidas as entidades com responsabilidades – que as façam. É para isso que foram eleitos: para tomarem as decisões que considerem as melhores para o país. Tal como Luís Amado fez há 10 anos.