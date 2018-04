No passado dia 17 de Abril uma reportagem da rádio francesa Europe 1 revelou a presença de uma portuguesa no campo de Roj, no Curdistão sírio. Não se conhece a sua identidade. Sabe-se que é apenas uma das centenas de mulheres que foram capturadas após a derrota militar do autoproclamado Estado Islâmico. Não são refugiadas. Mas também não são exactamente prisioneiras.Muitas saíram de Raqqa, a antiga capital do grupo terrorista. Estiveram presas, foram interrogadas pelos serviços secretos americanos e agora encontram-se ali, indefinidamente, à espera que o seu país de origem decida o seu destino. Que no caso desta mulher poderá ser Portugal ou a França - caso se confirme a possibilidade, avançada pelo Expresso , de se tratar da luso-descendente Catarina Almeida, mãe de um jihadista luso-francês que partiu para a Síria, Dylan de Almeida. Dependerá de qual for a sua primeira nacionalidade, mas também da existência ou não de provas da sua participação em actividades terroristas.Aparentemente, o objectivo desta mulher não era regressar à Europa. Entrevistada pela repórter da rádio francesa, ela explicou, em francês, que tentou "sair para ir para Idlib, onde não há bombardeamentos. Queria instalar-me lá. Paguei a contrabandistas mas eles eram falsos contrabandistas. Já estavam ligados às YPG [as milícias curdas]. Todo o meu grupo foi preso". No entanto, apesar de pretender ficar na região, a sua captura trouxe para a discussão um assunto que, como a SÁBADO noticiou a 14 de Dezembro de 2017, está há mais de um ano no topo das preocupações das autoridades europeias: a possibilidade de regresso à Europa das mulheres e filhos dos milhares de jihadistas que desde 2012 viajaram para a Síria e para o Iraque para se juntarem ao EI e a outros grupos terroristas.Em Portugal o assunto tem tido uma fraca discussão pública, apesar de ter sido referido recentemente duas vezes pelas autoridades. A primeira referência foi feita a 14 de Março pelo director do SIS no Seminário "O Terrorismo e as Vítimas" , realizado pelo Sistema de Informações da República Portuguesa no 14º aniversário dos atentados de Atocha, em Madrid. No discurso de abertura, Adélio Neiva da Cruz afirmou: "Prevê-se para 2018 um aumento do regresso das mulheres e menores, nos quais mais de duas dezenas de descendentes de cidadãos nacionais são susceptíveis de inclusão. Este regresso coloca um sério problema às forças e serviços de segurança, para o aparelho de justiça e levantará enormes questões sociais que urge enfrentar e resolver".A segunda foi feita no final do mesmo mês no Relatório Anual de Segurança Interna relativo a 2017 : "O regresso à Europa dos combatentes estrangeiros que se encontram na Síria e no Iraque afigura-se a principal ameaça à segurança europeia. Estes indivíduos, homens e mulheres, constituem ainda o recurso operacional dos grupos terroristas para efeitos de recrutamento e radicalização de terceiros, de apoio logístico e financeiro e do planeamento e execução de atentados". No documento podia ler-se ainda que "a presença de crianças e adolescentes numa zona de conflito, (...) prefigura, a prazo, uma preocupação de índole social e humanitária, mas também securitária, neste caso pela possibilidade de regresso à Europa de jovens sem antecedentes mas, todavia, já enformados pela ideologia jihadista e expostos durante anos à violência da organização terrorista Estado Islâmico, considerando as suas práticas como normais, legítimas e adequadas. As camadas mais jovens desempenham um papel fundamental na perpetuação do ideal do Califado, mesmo após a perda de território, por constituírem a reserva gestacional que poderá assegurar a sua subsistência no tempo".De facto, ao longo dos últimos anos, o autoproclamado Estado Islâmico não fez segredo da sua intenção de se perpetuar no tempo através da preparação daqueles a que chamava "as crias do Califado" - a próxima geração de terroristas. Crianças que a partir dos quatro anos de idade eram doutrinadas de acordo com a ideologia jihadista, recebiam treino militar e algumas delas participaram mesmo em execuções de prisioneiros. Actos que ficaram registados em vídeos de propaganda. Como tal, o seu regresso poderá constituir um risco. Não só pelo que poderão ter feito, mas também pelos traumas a que foram sujeitos. Os casos conhecidos de jovens que regressaram a casa indicam que já uma prevalência para reacções violentas. Pior: os exemplos passados mostram que as crianças oriundas de conflitos que não tiveram o devido seguimento acabaram por se tornar uma ameaça para a segurança ao formarem gangues violentos. "Isto aconteceu há 20 anos quando crianças-soldado do Congo e de Angola se mudaram para Estados membros da UE e ninguém deu atenção ao seu trauma. As famílias não estavam preparadas para lidar com o problema. A ameaça é ainda maior hoje em dia", lia-se num documento partilhado pelo gabinete do coordenador europeu da luta contra o terrorismo, Gilles de Kerchove, que foi distribuído aos Estados membros e revelado pela SÁBADO O problema é realmente urgente. É necessário que forças e serviços de segurança, juntamente com a sociedade civil, ponham em prática programas que, nas situações em que não haja matéria criminal, permita controlar e integrar um grupo de risco elevado. Porque se, até agora, Portugal tem-se mantido imune e à margem de questões muito concretas que afectam grande parte dos países europeus - incluindo Espanha - chegará o dia em que será necessário lidar com a situação. E os problemas antecipados são mais facilmente resolvidos.