O incrível mundo do Estado Islâmico no Telegram (parte 1)

Os grupos terroristas sempre deram atenção à comunicação. Mas poucos o fizeram de forma tão profissional como o auto-proclamado Estado Islâmico. Desde o início da sua expansão, primeiro no Iraque e depois na Síria, que o grupo terrorista percebeu que a propaganda poderia tão ou mais importante que as vitórias no terreno: primeiro, para atemorizar os inimigos; segundo, para cativar novos recrutas. E à medida que foi crescendo, até conseguir um domínio territorial de uma área que chegou a ter dimensões semelhantes às do Reino Unido, foi profissionalizando uma máquina mediática que conseguiu potenciar ao máximo a capacidade destes novos instrumentos de comunicação do século XXI: as redes sociais.

No entanto, esse mediatismo teve um revés: o mundo ganhou consciência dos actos selváticos que o EI cometia no Médio Oriente. Sobretudo a partir do Verão de 2014, altura em que conquistou Mossul, proclamou a instauração do califado e começou a executar publicamente jornalistas e trabalhadores humanitários ocidentais. Consequência: à medida que começaram a ser alvo de críticas devido à permissividade com que permitiam o seu uso com propósitos terroristas, as empresas proprietárias de plataformas como o Twitter e o Facebook passaram a suspender diariamente milhares de contas relacionadas com o grupo.

Mas isso não impediu o EI de continuar a propagar a sua mensagem. A partir de 2015, com a pressão crescente nas redes sociais, os responsáveis mediáticos do grupo mudaram o centro das operações para o Telegram, uma aplicação criada em 2013 pelo russo Pavel Durov (fundador do VKontakte, o Facebook da Rússia) como uma plataforma de comunicações seguras destinada a impedir os serviços secretos do Kremlin de aceder às comunicações dos utilizadores. A aplicação começou rapidamente a ser utilizada em muitos países por profissionais que queriam manter as suas conversas privadas. Jornalistas, por exemplo, interessados em proteger as suas fontes em locais do mundo com baixos níveis de liberdade de imprensa.

Para além das conversas tradicionais, já de si encriptadas, o Telegram permite aos utilizadores optarem por um sistema de chat com uma encriptação ainda mais profunda onde é possível definir um tempo de vida para as mensagens. Por exemplo, se esse período for de um minuto, a mensagem escrita ou de voz desaparece 60 segundos depois de ser lida.

No entanto, não foi isso que atraiu os responsáveis do EI para a aplicação de comunicações seguras. Em Setembro de 2015, o Telegram passou a permitir aos seus utilizadores criarem canais, locais onde um utilizador podia difundir uma mensagem para um número ilimitado de pessoas. Uma espécie de blogue privado, que não permite interacção, mas onde podem ser alojados textos, imagens, vídeos, áudios ou links para sites externos e que, ao contrário dos sites tradicionais, não é facilmente localizável: para encontrar um canal no Telegram é preciso conhecer o seu endereço (no caso de o gestor do canal o definir como público) ou receber um convite com o respectivo link (no caso do mesmo estar marcado como privado).

Esta mudança não passou despercebida às autoridades. Sobretudo porque, inicialmente, os seguidores e operacionais do EI nas redes sociais começaram a espalhar abertamente os endereços dos canais recentemente criados. Para o Telegram isto foi um problema: suspender utilizadores iria contra o princípio fundador da empresa - fornecer comunicações seguras. A opção dos gestores da aplicação foi então a suspender os canais públicos e com muitos seguidores - porque se é público, o objectivo não é manter a privacidade. No entanto, os operacionais do EI, livres com as suas contas individuais, começaram a criar canais "espelho", em tudo iguais aos originais, que eram disponibilizados publicamente assim que os primeiros eram suspensos. Foi assim que ao longo dos últimos anos foram criados, literalmente, milhares de canais de propaganda - muitos dos quais de promoção proibida nas redes sociais tradicionais, de forma a evitar a suspensão –, em diversas línguas, que se promovem mutuamente de forma a chegarem ao maior número de pessoas.

Os apoiantes do EI passaram também a criar "grupos" públicos. A principal diferença em relação aos canais reside na interacção. Aqui, todos aqueles que fazem parte do grupo podem interagir, partilhar ficheiros, entrar em discussões e difundir canais.

Isto não quer dizer que o Telegram não desactiva contas. Fá-lo. No canal criado pela própria empresa, o ISIS Watch, o Telegram anuncia diariamente o número de contas suspensas. Esta quinta-feira, 10 de Maio, por exemplo, revelou ter banido 685 contas relacionadas com o Estado Islâmico e que, em Maio, o total acumulado de canais eliminados é de 2992. O problema é que o faz muito menos do que as restantes redes sociais. O Twitter, por exemplo, suspende milhares de contas por dia. Recentemente anunciou que entre Agosto de 2015 e Dezembro de 2017, suspendeu 1.2 milhões de contas que promoviam conteúdos terroristas. Algumas por iniciativa própria, outras após operações realizadas pelas autoridades como a que decorreu no passado dia 25 de Abril, que detectam conteúdos impróprios alojados nos mais diversos sites e os eliminam.



Essa é outra vantagem do Telegram para os grupos terroristas: para além da troca e difusão de mensagens, os seus servidores permitem o alojamento de ficheiros dos mais diversos tamanhos. No caso dos vídeos, por exemplo, enquanto plataformas como o YouTube os eliminam rapidamente, na maior parte das vezes eles continuam disponíveis para download no Telegram - e, mais tarde ou mais cedo, acabam por reaparecer.