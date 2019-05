A escolha civilizada

Às 19h43m de 25 de junho de 2013, Zakarya Majengo nasceu numa clínica da Amadora. Foi, de certeza, um dia feliz para a família, com direito a festa de pais, tios e avós. Era o primeiro filho de Edgar Costa e de Fatuma Majengo. Ele tinha 30 anos. Ela 19. Os dois conheceram-se quando ele, nascido em são Sebastião da Pedreira, em Lisboa, viajou para a Tanzânia no início de 2012 - por maus motivos.

De regresso a Portugal instalaram-se na casa dos pais de Edgar, em Massamá. Foi aí que passaram os meses seguintes. E para onde Zakarya foi quando nasceu. Se tudo corresse normalmente, nos primeiros anos o rapaz teria ficado em casa ou ido para uma creche. Aos cinco anos entraria na escola primária. Jogaria à bola com os amigos. Faria disparates. Amigos. Namoradas. Poderia brincar, correr, estudar, teria o apoio da família que tentariam fazer dele um o melhor cidadão possível, a exemplo dos avós. Poderia ter um bom destino – ou não. Mas teria a capacidade e a oportunidade de escolher o seu caminho na sociedade.

O problema é que, para Zakarya, nada correu normalmente. Em outubro de 2013, tinha apenas quatro meses, o pai e a mãe decidiram levá-lo para um país em guerra. Edgar, que trocara o nome de batismo pelo muçulmano Abu Zakarya Andalus, viajou com a mulher e o filho para a Síria com o objetivo de se juntar ao grupo que viria a tornar-se no autoproclamado Estado Islâmico.

Foi na Síria, entre tiros e bombardeamentos, que celebrou os primeiros aniversários. Que viu nascer os irmãos, Maria e João. Em vez dos parques infantis de Massamá, os três tiveram direito a passeios pelas ruas esburacadas de Raqqa. Em vez das montras dos centros comerciais, cedo se habituaram a ver corpos em exposição. Em vez de entrarem para a primeira classe e estudarem português ou matemática, poderão ter sido enviados para uma madrassa para memorizar o Corão. Em vez de aprenderem música – à semelhança do pai, que chegou a fazer parte de um grupo de Hip Hop – e entrar em espetáculos da escola poderão mesmo ter participado em concursos de recitação do Corão. Em vez de desenhos animados talvez tenham visto filmes de propaganda do Estado Islâmico.

Não tiveram uma oportunidade, uma verdadeira oportunidade de serem felizes. Atualmente estão num campo de detenção na Síria, em condições precárias, ainda sujeitos aos perigos da radicalização. O pai desapareceu, não se sabe se está morto ou vivo. Sobra-lhes a mãe. Mas ao contrário dela, Zakarya, Maria e João são vítimas: de uma ideologia radical, de pais criminosos, do terrorismo jihadista.

Como bem disse, recentemente, a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, embaixadora Graça Mira Gomes, eles são algumas das várias crianças filhas de pais portugueses que "não escolheram" fazer parte de um grupo terrorista: "foram transformadas em danos colaterais de uma guerra a que são alheias e a violência é, provavelmente, a única realidade que alguma vez conheceram".

Abandoná-las ao seu destino na Síria é condená-las a uma existência continua de violência. É oferecê-las de bandeja ao maior perigo da era moderna, o terrorismo islâmico jihadista, cujos ideólogos não hesitarão um segundo em transformá-las em verdadeiras bombas relógio à espera da oportunidade perfeita para se vingarem daqueles que eliminaram o seu sonho utópico de regressar a uma sociedade que se rege pela Sharia e vive o dia-a-dia como no tempo do profeta Maomé.

Nenhuma sociedade democrática e respeitadora dos mais básicos direitos humanos pode ficar indiferente à situação das milhares de crianças que, como Zakarya, Maria e João continuam presas na Síria. Nenhum governo responsável deve aguardar eternamente que uma solução caia do céu para resolver um problema cujo custo político poucos parecem querer assumir (França, recentemente, recuperou várias crianças e entregou-as às famílias).

Sim, o processo não será fácil, nem rápido. Estas crianças terão de ser reeducadas. Terão de lhes ser incutidos novos valores. Terão de receber afeto. Precisam de estabilidade. De reaprender a socializar. Tal como disse Graça Mira Gomes é preciso "uma abordagem interdisciplinar, uma rede que possibilite a efetiva articulação entre os diversos atores – intelligence, diplomacia, investigação criminal, justiça, segurança, saúde e saúde mental, educação, segurança social, habitação – que promova a desradicalização e consiga a superação dos traumas". Para já o primeiro passo está dado: as famílias querem recebê-las de volta.

Sim, será difícil, lento e caro. Mas uma coisa é certa: mais tarde ou mais cedo, Zakarya, Maria, João e as outras crianças vão acabar por sair dos campos de detenção na Síria onde se encontram. Aí terão duas alternativas: ou seguem o caminho de ódio e terror dos pais, ou têm uma oportunidade de voltar a sorrir como crianças normais. Qual é a escolha que nós, como sociedade civilizada, estamos dispostos a dar-lhes?