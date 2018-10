Radicais à solta

Passaram pouco mais de dois anos desde que Anjem Choudary foi condenado a cinco anos e meio de cadeia por apelar ao apoio ao auto-proclamado Estado Islâmico (EI). O pregador radical, 51 anos, de cabelo e barba cuidadosamente aparados, óculos de intelectual, discurso educado e sorriso tranquilizador, foi libertado esta manhã da prisão de Belmarsh nos arredores de Londres depois de cumprir menos de metade da pena a que foi condenado pela justiça britânica.

As autoridades britânicas estão, obviamente, preocupadas com esta libertação - e as europeias também deviam estar. Durante décadas, Choudary conseguiu através de uma gestão extremamente cuidadosa das palavras manter-se dentro dos limites da lei e evitar cumprir qualquer tipo de pena por incitamento ao terrorismo. Antes de 2005 liderou o Al Muhajiroum, um grupo que apoiava uma interpretação extrema do Islão, que defendia a implantação da Sharia e um conflito inevitável com as democracias liberais ocidentais. O grupo, que teve vários nomes, foi banido após os atentados terroristas de 2005 em Londres.

Mas Choudary continuou a defender os mesmos valores. Os seus discursos e acções levaram à radicalização de dezenas de jovens britânicos. Alguns deles acabaram por cometer atentados no Reino Unido. Muitos outros seguiram as suas "orientações espirituais" e viajaram para a Síria e para o Iraque onde se juntaram ao Estado Islâmico. Entre estes últimos estarão, ao que tudo indica, os seis portugueses radicalizados em Londres e que se tornaram conhecidos por pertencer ao grupo terrorista: Nero Saraiva, os irmãos Edgar e Celso Rodrigues da Costa, Sandro Monteiro, Sadjo Turé e Fábio Poças.

O ministro britânico das prisões foi extremamente claro. Questionado recentemente sobre a libertação iminente de Choudary, Rory Stewart afirmou que o pregador continua a ser "genuinamente perigoso". Será por isso que após a saída da cadeia, Choudary estará sujeito a uma série de proibições: não poderá ir à internet, falar em público, organizar encontros e estará mesmo impedido de entrar em determinadas zonas. Já na prisão foi detido numa unidade separada para extremistas, de modo a não poder radicalizar outros detidos.

Mas se é assim tão perigoso, porque razão Anjem Choudary não foi detido antes ou condenado a uma pena mais pesada? A resposta é complexa. Por um lado, o pregador nunca realizou ou organizou qualquer atentado terrorista. Era mais um ideólogo, um mensageiro, que criava as condições de hostilidade que abriam caminho à violência, sem nunca pegar numa arma. Por outro, como advogado de formação, Choudary conhece perfeitamente os limites legais da sua acção. E foi assim que durante décadas frustou os serviços de informações e forças de segurança que escrutinaram todas as suas actividades à procura da menor falha.

Por exemplo: Choudary podia organizar uma manifestação no centro de Londres, onde num discurso inflamado defendia a implantação da Sharia no Reino Unido. Ao fazê-lo, o pregador sabe que está a exercer a sua liberdade de expressão relativamente à sua interpretação do Corão e do Islão, o que é completamente legal. No entanto, sabe também que não poderá passar uma fronteira e incentivar directamente acções terroristas ou o apoio a grupos terroristas. Quando o fez, entusiasmado com a proclamação do Califado pelo auto-proclamado Estado Islâmico, foi detido e condenado.

Dificilmente Choudary voltará a cometer o mesmo erro. Para se compreender melhor como o pregador radical e os seus seguidores agem, pode ser importante ver o documentário The Jihadis Next Door. Nele surgem vários apoiantes de Choudary - e o próprio - que explicam como agem dentro dos limites da legalidade, subvertendo o sistema democrático por dentro. Seja em acções de rua ou em discursos colocados no Youtube. A certa altura, um dos seguidores do pregador, é questionado sobre o que diria a alguém que lhe perguntasse se devia viajar para a Síria. "Deves seguir o teu coração", respondeu. Ou seja, sem incentivar directamente, está a fazê-lo por omissão.

É isto que estes pregadores radicais fazem. Aproveitam-se das liberdades próprias dos sistemas ocidentais, para os subverter e destruir a partir do seu interior. Porque o que querem é o fim das democracias liberais e a instauração de um regime autoritário e retrógrado baseado numa interpretação literal e extremista do Islão. E é sobre estas fragilidades que as autoridades europeias devem reflectir e agir. Para evitar que pregadores como Anjem Choudary andem por aí em liberdade