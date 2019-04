As mulheres da jihad

Em agosto de 2014, pouco depois de Abu Bakr al Baghdadi proclamar a instauração de um califado entre o Iraque e a Síria, a alemã Jennifer W. partiu para a região e juntou-se ao Estado Islâmico (EI). Aí, casou-se com um jihadista e subiu rapidamente na estrutura do grupo terrorista, tornando-se membro da Hisbah, a polícia da moral. De AK-47 ao ombro e cintura de explosivos, patrulhava as ruas de cidades como Mosul e Falluja a garantir que todas as normas eram cumpridas. Em janeiro de 2016 decidiu ir à embaixada alemã em Ancara, na Turquia. No entanto, foi detida pelas autoridades turcas e deportada para a Alemanha – onde foi libertada e passou os dois anos seguintes a tentar regressar ao EI. Quando o conseguiu, correu-lhe mal. O motorista que se predispôs a levá-la até à fronteira da Turquia era na verdade um agente das autoridades, e ouviu-a descrever a vida que teve no califado e como, juntamente com o marido, no verão de 2015 comprou uma rapariga yazidi de cinco anos para a usar como escrava. Pior: quando a menina adoeceu e urinou no colchão, como castigo, o marido acorrentou-a na rua ao calor e deixou-a aí a morrer de sede. Jennifer W., agora com 27 anos, não fez nada para a salvar. No passado dia 9 começou a ser julgada no tribunal de Munique, acusada de homicídio, crimes de guerra e adesão a organização terrorista.

Hoda Muthana era uma estudante universitária do Alabama, nos Estados Unidos. Em novembro de 2014 comprou um bilhete de avião para a Turquia e entrou clandestinamente na Síria. Objetivo: juntar-se ao Estado Islâmico. Depois de algum tempo numa casa para mulheres, casou-se com um terrorista australiano e adotou o nome de "Umm Jihad". Com esse pseudónimo, começou a colocar posts laudatórios do Estado Islâmico nas suas contas no Twitter e no Facebook. Alguns exemplos: "tiro o chapéu aos mujahedines de Paris" (isto no dia em que os irmãos Said e Chérif Kouachi atacaram o jornal satírico Charlie Hebdo); "Há aqui tantoooos australianos e britânicos mas onde estão os americanos? Acordem cobardes"; "Americanos acordem. Tem muito para fazer enquanto vivem sob [o jugo] do nosso maior inimigo, chega de dormir! Vão pelos passeios e derramem todo o sangue deles, ou aluguem um grande camião e passem por cima deles." Juntou-se também à brigada al-Khanssaa, uma unidade da polícia religiosa feminina liderada por mulheres ocidentais que era conhecida por chicotear mulheres locais com cabos por "infrações" no modo de vestir. Era esta brigada que impunha a lei nas casas de escravos do Estado Islâmico. Após a morte do marido, casou mais duas vezes. Em janeiro rendeu-se às forças curdas que lutam contra o grupo terrorista e está agora no campo de Al Hol – à espera de voltar para casa.



Zara e Reema Iqbal partiram para a Síria com os filhos e o marido desta última, Celso Rodrigues da Costa. Quando chegaram à Turquia, o português foi impedido de entrar no país e enviado para Portugal. As duas mulheres continuaram viagem sozinhas com as crianças - ou seja, de livre vontade - e esperaram, no interior do EI que os respetivos maridos se lhes juntassem, o que aconteceu. Hoje estão em campos de detenção curdos com as suas crianças e Reema já deu entrevistas a dizer que quer voltar à Europa e que tem saudades de fish and chips.

Estas não são exceções. A britânica Sally Jones casou com um jihadista e gabou-se por colocar online a morada do militar norte-americano que matou Osama Bin Laden. Também ela fazia parte da brigada Al-Khanssaa – até ser atingida por um ataque de um drone americano, o primeiro dirigido contra uma mulher. Já Umm Sayyaf, mulher do "ministro das finanças" do Estado Islâmico, institucionalizou a escravidão sexual e organizou pessoalmente a violação coletiva da refém americana Kayla Muller, que morreu em 2016. No Twitter, a britânica Umm Muthanna garantiu que o seu objetivo era "criar a próxima geração de leões do Estado Islâmico": "O MEU OBJETIVO é ter muitos filhos e enviá-los na causa de Alá… sob o Estado Islâmico".

Algumas já voltaram mesmo à Europa. No livro Les Revenants, o jornalista francês David Thomson conta, entre muitas outras, a história de "Lena", uma jihadista francesa que passou um ano na Síria antes de voltar a casa, desiludida, mas ainda defensora da ideologia jihadista. "Cometer atentados como o do Charlie Hebdo é das melhores coisas a fazer, o atentado do Charlie Hebdo foi um dos mais belos dias da minha vida (...) e espero que o próximo ataque seja cometido por uma mulher" ,diz. Recordou também como nos encontros com outras mulheres elas faziam planos para cometer atentados em frança e como, no final de 2015, foram criados campos de treino para mulheres.