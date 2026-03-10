Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
10 de março de 2026 às 23:00

A fatura económica do “ligeiro desvio”

A reação relativamente contida dos mercados à paralisação no estreito de Ormuz não deve ser confundida com otimismo sobre o desfecho da guerra.

O fecho do estreito de Ormuz é uma ilustração boa do poder do discreto e enganadoramente aborrecido negócio dos seguros. Não foi o Irão que fechou o estreito, foram as seguradoras. Os seguros “oferecem” cobertura contra danos causados nos navios por guerras, mas no contrato costuma ir uma cláusula que permite suspender essa cobertura durante os primeiros dias de um conflito. Foi o que as seguradoras fizeram, fechando efetivamente o estreito - ninguém arrisca pôr os seus navios no mar neste contexto sem um seguro.

Tópicos preços Bom preço Guerra Irão Indústria do petróleo e do gás Donald Trump Ucrânia Europa Javier Blas Benjamin Netanyahu Governo de Israel Bush Canadá Médio Oriente
