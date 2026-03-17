Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
17 de março de 2026 às 23:00

A guerra e a lei das consequências indesejadas

O choque em curso numa das matérias-primas cruciais para a agricultura mundial é um bom exemplo da aplicação desta “lei” à ação de Trump no Irão.

É possível que nunca tenha ouvido falar de Fritz Haber e Carl Bosch - até há dias eu não tinha - nem de uma das suas criações: o processo Haber-Bosch. Foi isto que tornou possível no século XX produzir fertilizantes sintéticos nitrogenados numa escala industrial. “Fertilizantes nitrogenados” pode não parecer entusiasmante, mas é uma das mais importantes invenções da humanidade. Entre 40% e 50% da produção agrícola mundial assenta nestes fertilizantes, o que significa que são cruciais para alimentar três a quatro mil milhões de pessoas. Quase um terço do total é exportado num formato granular, nos porões de grandes navios que saem de países do Médio Oriente - e que passam pelo estreito de Ormuz.

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