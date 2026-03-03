Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
03 de março de 2026 às 23:00

O homem que gostava de governar sem crise

Caso queira voltar ao poder, o caminho para Passos Coelho é mais estreito, e gera mais perguntas, do que o novo fervor mediático à sua volta sugere.

Quando Passos Coelho saiu da liderança do PSD, há nove anos, houve um encontro com os jornalistas na sede do partido. Não me lembro do que ali foi dito, com a exceção de uma coisa: Passos lamentou não ter a oportunidade de governar sem ser numa crise financeira. Talvez tenha sido a forma como o disse, num lamento assumido sem reservas, que me fez fixar as palavras. Nos bastidores da política, de Belém aos líderes dos partidos, assegura-se que Passos está agora a trabalhar para ter essa oportunidade. Se for esse o caso, como parece, o caminho é estreito e abre espaço a perplexidades.

Tópicos Político Apoio Político Política de imigração Política Pedro Passos Coelho André Ventura Partido Social Democrata CHEGA Belém Montenegro
