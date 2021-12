Nada ilustra tão bem a aliança suja entre as vítimas da corrupção e os seus autores como a reação pública (ou falta dela) aos casos que envolvem clubes de futebol.

A festa do futebol

Um escândalo de enorme dimensão abalou o futebol português nos últimos dias, de forma tão evidente que as instituições responsáveis perceberam que era exigira uma reação pública. Reunida de emergência para discutir o assunto, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional manifestou "enorme consternação pela imagem extremamente negativa que o sucedido deu do futebol nacional" e anunciou uma participação para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, para averiguação de "eventuais responsabilidades". Pediu ainda uma "reunião urgente" com o Governo para discutir mudanças urgentes nas regras.