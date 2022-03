Tribunais Internacionais

Nos últimos dias, a propósito da guerra na Ucrânia, tem-se ouvido falar cada vez com mais insistência, do Tribunal Penal Internacional e do Tribunal Internacional de Justiça. Frequentemente estes tribunais são mencionados como se se tratassem da mesma realidade, usando-se indistintamente um ou outro dos mencionados nomes.

Mas não é assim. Tratam-se de realidades distintas, com funções, regras e funcionamento distintos. Em comum têm o facto de serem Tribunais e de se situarem ambos em Haia, nos Países Baixos.

O Tribunal Internacional de Justiça foi fundado em 1945, sendo instituído pela própria Carta das Nações Unidas. Trata-se de um tribunal permanente, de direito internacional que é o principal órgão judiciário da ONU. Tem como função resolver conflitos jurídicos entre Estados e emitir pareceres sobre questões jurídicas apresentadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas ou pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Só pode atuar relativamente a Estados que aceitem a sua jurisdição e a sua competência abrange todas as questões que as partes lhe submetam, todos os assuntos previstos na Carta da ONU ou em tratados e convenções em vigor.