O terrorista

A Polícia Judiciária comunicou a detenção de um suspeito da prática de um crime de detenção de armas proibidas e de terrorismo. De acordo com a informação prestada o suspeito, um jovem de 18 anos, pretendia levar a cabo um atentado contra estudantes da Universidade de Lisboa.

Tal comunicação, em si própria, nada tem de estranha. É igual a tantas outras que diariamente se podem ler na página oficial da Policia Judiciária, obviamente com as respetivas diferenças decorrentes do tipo de crime em causa. Tratam-se, todas elas, de comunicações legítimas, oportunas e de interesse público.

A informação assim veiculada rapidamente foi notícia. E muito bem. Além do seu interesse evidente, à comunicação social assiste não só o direito como também o dever de informar.