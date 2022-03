No dia 10 de março de 2022 celebrou-se, pela primeira vez, o dia internacional das juízas. Esta data foi adotada por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2021 e, inserida no objetivo de alcançar a paridade entre homens e mulheres, consistiu num reafirmar do compromisso dos países do mundo com a igualdade de género.