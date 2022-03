Houve pelo menos sete voluntários portugueses que foram para a Ucrânia lutar contra as tropas russas – o jornalista Alexandre R. Malhado falou com três deles. O especialista Tim Marshall alerta para a “ideia ridícula” de que não havia lugar para a guerra no século XXI. E, num registo descontraído, a atriz Ana Bola aborda a sua carreira

O jornalista Alexandre R. Malhado falou com três dos sete voluntários portugueses que se juntaram à Legião Internacional de Defesa da Ucrânia. Com medo de fugas de informação, que possam pôr a sua segurança em risco, muitos têm recusado abordar a guerra. Um deles chegou a pedir dinheiro à SÁBADO por uma entrevista, com receio dos efeitos de uma aparição mediática. O trauma explica-se pelo bombardeamento à base de Yavoriv, onde estavam vários voluntários portugueses: a seguir ao ataque, dispersaram. Enquanto a maioria procura regressar, Vitaliy Kalynyuk vai ficar. "Até ao fim. É o que está no nosso contrato", afirma o ex-paraquedista luso-ucraniano. "Já cumpri o meu papel em Portugal. Está na hora de defender a Ucrânia e a democracia europeia. Temos uma oportunidade para eliminar a ameaça russa já aqui, antes que avance mais."







O jornalista inglês Tim Marshall, autor de vários livros sobre Geografia e que trabalhou na BBC, falou via Zoom com a subeditora Vanda Marques. A entrevista terminou com um "obrigado".



Até pode parecer que Ana Bola está numa sessão de psicanálise com a jornalista Sónia Bento. Mas não, a atriz deitou-se no sofá apenas para posar para a câmara do repórter fotográfico Miguel Baltazar

Mais crónicas do autor 18:00 Portugueses a lutar na Ucrânia Houve pelo menos sete voluntários portugueses que foram para a Ucrânia lutar contra as tropas russas – o jornalista Alexandre R. Malhado falou com três deles. O especialista Tim Marshall alerta para a “ideia ridícula” de que não havia lugar para a guerra no século XXI. E, num registo descontraído, a atriz Ana Bola aborda a sua carreira 16 de março A fatura da guerra A subida dos combustíveis é só a face mais visível da fatura que vamos pagar por causa da guerra. Fomos ver também as pessoas que já se estão a preparar para os piores cenários (incluindo um acidente nuclear); e descobrimos ainda que há donos de cães e gatos que acham que os seus animais devem seguir dietas veganas. 09 de março Guerra chega à informação A diretora da SÁBADO conta o drama dos refugiados que fogem da Ucrânia (e como foi “quase presa” em Lviv). Os efeitos da guerra também já se fazem sentir em Portugal, com muitas pessoas a dormir mal, ansiosas e a chorar ao ver as imagens de destruição. 02 de março A guerra está na Europa Esta é uma capa que não queríamos fazer: o regresso da guerra à Europa. Trazemos-lhe ainda a história de Marcelino da Mata (herói ou vilão da guerra colonial?) e contamos-lhe a luta que oito antigos trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo travam há já oito anos. 23 de fevereiro Como tratar a ansiedade Mostramos-lhe as novas técnicas para tratar a ansiedade; revelamos quanto é que a industria farmacêutica doou aos médicos portugueses; contamos como os idosos se viraram para os videojogos; e entrevistámos o pioneiro das ondas gigantes da Nazaré. Mostrar mais crónicas

Tópicos bastidores 934

Em 2015, Tim Marshall escrevia o livro Os Prisioneiros da Geografia e começava a introdução com Putin. O jornalista inglês especulava que o Presidente russo pediria a Deus todas as noites uma cordilheira de montanhas na Ucrânia. Porquê? É que a Rússia não tem nenhuma proteção natural desse lado mais ocidental e o medo dos ataques nunca desapareceu. E já imaginava este desfecho? "Acho que nunca imaginei que fosse tão mau como é hoje. Mas pensava que algo parecido podia acontecer", disse à subeditora Vanda Marques. O especialista em Geopolítica, que cobriu os conflitos na Bósnia, Kosovo, Afeganistão ou Iraque, diz que a maioria da classe intelectual na Europa Ocidental errou porque "tinha esta ideia ridícula de que não havia lugar para a guerra no século XXI, em oposição a que não deve haver espaço para a guerra no século XXI, o que é muito diferente".Com o arranque das gravações da novela Rua das Flores (TVI), a agenda apertada de Ana Bola fez com que a conversa com a repórter Sónia Bento tivesse de ser dividida em dois momentos: houve uma primeira parte ao telefone (quase 2 horas), em que perdeu a noção do tempo a falar do seu único filho (que teve de emigrar para a Islândia), dos anos em que trabalhou com Herman José, dos "tempos das vacas gordas" na televisão, das "reformas miseráveis", da Covid ou da morte. O segundo encontro foi nos estúdios da Plural, onde se realizou a sessão fotográfica. Divertida, a atriz contou muitas histórias: como a de uma jornalista que lhe chamou várias vezes Ana "Bolha" – e ela nunca se "desmanchou".