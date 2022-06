Ucrânia: Ex-militar português foi ferido em combate

O luso-ucraniano Vitaliy Kalynyuk está no hospital: foi atingido num bombardeamento. Falou com a SÁBADO enquanto espera por ser operado. E quer regressar à frente a seguir.

Numa floresta do Donbas, região onde se travam alguns dos combates mais perigosos da guerra na Ucrânia, o luso-ucraniano Vitaliy Kalynyuk estava a ser perseguido por cerca de 50 soldados russos. Em retirada, a pé, era o último de uma fila de 14 camaradas que, com intervalos de 10 metros uns dos outros, seguiam em direção ao veículo, ainda a cerca de dois quilómetros de distância. Distraído pelo som das ervas e arbustos esmagadas pelo passo da sua própria corrida, o ex-paraquedista das forças especiais portuguesas de 31 anos não detetou a ameaça aérea iminente. "Como estava no meio de árvores e arbustos e estava muito vento, não deu para ouvir a chegada dos dois mísseis, que me acertaram quase em cheio. Projetaram-me para aí cinco metros e atiraram-me para trás de uma árvore – e foi essa a minha sorte. A árvore partiu-se como um fósforo, mas eu sobrevivi. Fui o 1% em 100%", descreveu à SÁBADO o luso-ucraniano, sentado numa cama de hospital na Ucrânia, recordando o primeiro de dois episódios que numa semana em meados de maio o deixaram com ferimentos graves.