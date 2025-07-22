Sábado – Pense por si

A dramática fuga dos portugueses de Angola

Corriam risco de vida, mas arriscaram tudo para fugir de Angola. Conheça as dificuldades que as grávidas enfrentam no SNS e ainda a vida do selecionador de ciclismo

Esta semana descubra as fugas dramáticas de Angola no verão de 1975 – em colunas com milhares de viaturas. Não é a primeira vez que o jornalista Bruno Faria Lopes entrevista retornados e partilha as suas histórias. Sempre que os contacta, percebe que têm vontade de partilhar o que viveram. Uma dessas pessoas foi Nélson Nóbrega, que pediu apenas mais uns dias até falar com a SÁBADO, uma vez que estava a preparar a festa de 50 anos do filho – o bebé de um mês que levou consigo e com a mulher, Filó, no Datsun que encabeçou uma coluna com mais de mil carros saída de Sá da Bandeira para a Namíbia.

Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

