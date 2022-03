Escapadinhas de Páscoa

Quando se preparava para fazer o check-in no hotel das Pedras Salgadas, Filipa Teixeira percebeu que tinha deixado a carteira, com a sua identificação, no Porto. Apesar da distração, o staff foi compreensivo e a jornalista da SÁBADO não teve de ficar a dormir na rua. "Alojaram-me na mesma, e com muita simpatia", brinca a repórter, que confessa: "Em Vidago lembrei-me que tinha uma familiar a trabalhar no hotel: bastou-me cruzar com ela, baixar a máscara, ‘ah Filipa, que surpresa!’. Foi a melhor prova de identidade e a mais improvável também." Apesar deste e de outros percalços (que sempre surgem nas reportagens), os seis jornalistas da SÁBADO que foram percorrer o País, de Trás-os-Montes ao Algarve, trazem-lhe as melhores sugestões para o ajudar a gozar as férias da Páscoa.





A dieta que “rejuvenesce”

Para o trabalho que fez sobre os alimentos ideais para a saúde do intestino, a jornalista Raquel Lito falou com a atriz Rita Ribeiro, que se diz “rejuvenescida” com a dieta que está a seguir. Prontificou-se a participar numa sessão fotográfica e indicou os ingredientes que deveríamos comprar: brócolos, couve, maçãs, frutos secos, ovos, batata-doce, cogumelos. Esteve a ser fotografada quase 1h, sem acusar cansaço. A dada altura até fez malabarismos com maçãs e relembrou quando fazia o mesmo, mas com facas, no musical Maldita Cocaína (1992), de La Féria.



Médica dá música aos doentes

Durante quase duas horas, Inês Homem de Melo falou da sua paixão pela Psiquiatria e pela música. A médica e cantora – uma das finalistas do Festival da Canção – explicou à subeditora Vanda Marques como usa a música para ajudar os doentes com demência ou depressão. Mas alerta: “Não basta prescrever dois Carlos Tê e fica tudo resolvido.” A viver entre duas profissões, diz que os doentes gostam que ela seja cantora. Até ajuda a convencer os mais difíceis a irem à consulta de Psiquiatria.



Ofertas no digital

O site da SÁBADO tem aumentado o número de assinantes (em 2021, as assinaturas digitais subiram 260%). Atendendo a esse crescente interesse, a SÁBADO vai lançar uma campanha de angariação de assinaturas semestrais, a decorrer de 31 de março até junho. Nesse período, quem fizer uma assinatura semestral terá uma oferta à escolha: um vale de compras de 30 euros na Amazon; ou um vale de 28 euros no Spotify.



Mais crónicas do autor 18:00 Escapadinhas de Páscoa Agora que a pandemia parece estar a ser ultrapassada, está na hora de aproveitar as férias da Páscoa. Seis jornalistas da SÁBADO percorreram o País de Trás-os-Montes ao Algarve para lhe trazerem as melhores sugestões. 23 de março Portugueses a lutar na Ucrânia Houve pelo menos sete voluntários portugueses que foram para a Ucrânia lutar contra as tropas russas – o jornalista Alexandre R. Malhado falou com três deles. O especialista Tim Marshall alerta para a “ideia ridícula” de que não havia lugar para a guerra no século XXI. E, num registo descontraído, a atriz Ana Bola aborda a sua carreira 16 de março A fatura da guerra A subida dos combustíveis é só a face mais visível da fatura que vamos pagar por causa da guerra. Fomos ver também as pessoas que já se estão a preparar para os piores cenários (incluindo um acidente nuclear); e descobrimos ainda que há donos de cães e gatos que acham que os seus animais devem seguir dietas veganas. 09 de março Guerra chega à informação A diretora da SÁBADO conta o drama dos refugiados que fogem da Ucrânia (e como foi “quase presa” em Lviv). Os efeitos da guerra também já se fazem sentir em Portugal, com muitas pessoas a dormir mal, ansiosas e a chorar ao ver as imagens de destruição. 02 de março A guerra está na Europa Esta é uma capa que não queríamos fazer: o regresso da guerra à Europa. Trazemos-lhe ainda a história de Marcelino da Mata (herói ou vilão da guerra colonial?) e contamos-lhe a luta que oito antigos trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo travam há já oito anos. Mostrar mais crónicas