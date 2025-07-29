Sábado – Pense por si

Descobrir o outro Algarve

Praias com poucos banhistas e os melhores petiscos do Algarve. E ainda uma viagem ao tempo em que acabaram as barracas em Lisboa.

O jornalista Pedro Miranda fez-se à estrada para nos trazer as praias ainda secretas do Algarve. Começou pela costa oeste e encontrou locais com retiros de ioga e restaurantes de petiscos, como o Mesa Farta. As praias Vale dos Homens e Carreagem foram paragens obrigatórias, mas desengane-se quem pensa que não houve peripécias. Numa das vezes, o jornalista, acompanhado pelo fotógrafo João Cortesão, teve um furo a tentar chegar a uma praia. O que lhes valeu foi a ajuda de uns caravanistas franceses. Noutra ocasião, o alarme de incêndio do hotel onde a SÁBADO estava hospedada disparou às 5h da manhã. Era falso alarme. Nem por isso deixaram de trazer este roteiro de férias.

