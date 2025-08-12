Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
12 de agosto de 2025 às 23:00

Comer bem e fugir ao açúcar

No tema de capa desta semana, quatro nutricionistas dão conselhos sobre boa alimentação e como fugir ao açúcar. E ainda: uma caminhada com Diogo Morgado e uma entrevista sui generis feito ao jogador Tiago Tomás.

A nutricionista Mariana Abecasis foi fotografada para a capa da edição no estúdio da SÁBADO, no dia 1 de agosto. Preparada, trouxe uma alternativa ao vestido lilás que trazia e foi a indumentária vermelha que conquistou o repórter fotográfico Vítor Mota.

Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

