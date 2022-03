A fatura da guerra

"Pensava que um adubo que usamos tinha aumentado 300% e afinal foi 400%"; "não é só o combustível a subir, é tudo"; "não conseguimos saber que preço marcar na próxima venda, porque em meses tudo muda". Ao perguntar a vários produtores pela subida do preço dos seus custos, os jornalistas Bruno Faria Lopes e Ana Taborda ouviram os desabafos de quem vê tudo muito mais caro. O agravamento dos custos começou de forma intensa na segunda metade de 2021, mas a guerra na Ucrânia veio elevá-lo a níveis sem precedentes. Uma parte desta fatura vai aterrar no bolso das famílias, cujos orçamentos vão ser mais apertados.





Preparados para o fim do mundo

Com o perigo de a guerra alastrar a toda a Europa, há pessoas já a preparar-se para um cenário extremo. A jornalista Lucília Galha encontrou no Facebook grupos dos preppers. Falou com seis pessoas, mas recebeu 25 respostas (e houve quem lhe respondesse menos de 5 minutos depois de ela ter aderido ao grupo e de ter postado o pedido). A repórter encontrou pessoas prevenidas para situações de rutura de stocks nos supermercados e outras que já estão a pensar num eventual acidente nuclear. Um dos preppers tem uma cave em betão armado em casa com tudo preparado para essa emergência: e até já encomendou fatos e máscaras.



O inimigo n.º 1 de Putin

Bill Browder terminou mais cedo a entrevista com a subeditora Vanda Marques para entrar em direto numa rádio. Nos últimos dias, o autodenominado inimigo de Putin não pára com tantos pedidos – o investidor quer denunciar a corrupção do Kremlin e a violência do regime. Avisa que Putin não vai parar a não ser que o dinheiro acabe, porque tem medo de ser derrubado do poder. “Eu conheço os russos, conheço os funcionários públicos corruptos, conheço os oligarcas, e sei como pensam: cometem os seus crimes na Rússia e depois guardam o seu dinheiro no Ocidente. É para lá que viajam, para onde enviam os seus filhos para estudar. Sabia que esse era o ponto fraco deles.”



Cães e gatos veganos

Há donos de cães e gatos que aplicam aos seus bichos as mesmas dietas que praticam – há por isso animais num regime alimentar vegano, vegetariano ou celíaco. Mas os veterinários que falaram com a jornalista Susana Lúcio alertam para os riscos dessa tendência: os animais são carnívoros, o que pode levar a carências nutricionais e a doenças.





