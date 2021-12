Maria entre as mulheres

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Seguir o rasto de Maria, do ponto de vista histórico, não é fácil. E quando a subeditora Vanda Marques falou com a historiadora Miri Rubin, ela irritou-se: "Não reconstruo a vida dela, escrevo sobre o desenvolvimento das tradições à volta dela. Porque não há evidência histórica da sua existência. Sugiro que faça o mesmo."





Já James D. Tabor, especialista em Estudos Bíblicos, pensa de outra forma e vai atrás de todas as fontes históricas – textos antigos, tumbas, pinturas. O norte-americano esteve em Jerusalém e diz ter encontrado várias peças deste puzzle. Maria era uma judia, mãe de família com pelo menos oito filhos, viúva, revolucionária e uma líder da primeira comunidade cristã. Tabor foi também atrás da história de Jesus, que defende ser filho de Pantera, um soldado romano. O livro The Lost Mary está terminado desde 2020, mas ainda não saiu nos EUA – só França arriscou publicar a polémica obra.







Dia 26, a SÁBADO vai lançar uma revista especial sobre o euro, para assinalar os 20 anos da moeda única europeia – um dos destaques é uma entrevista a Cavaco Silva





Viver toda a vida com sida



Poderá não ter sido a primeira bebé que nasceu infetada com o VIH em Portugal, ou seja, transmitido pela mãe, mas foi a primeira e a mais antiga do Hospital de São João, no Porto. Hoje tem 29 anos, há oito meses foi mãe e a sua filha não está infetada.





Esta mulher, que não se quis identificar (só o marido, a mãe e dois tios sabem que tem sida), contou à jornalista Lucília Galha como ter nascido com o vírus condicionou a sua vida: aliás, passou os primeiros quatro anos de vida no hospital, sempre com doenças decorrentes do vírus, pois tinha as defesas muito baixas. Passou a adolescência revoltada, sem fazer a medicação como deve ser, com a doença descontrolada, e só na idade adulta se pacificou com o que tem.







O antigo futebolista Rodolfo Reis foi fotografado na sua casa em Braga. Entre as pastas de recordações, realçou a imagem em que surge abraçado a Artur, do Sporting, em 1978. “Pegamo-nos à porrada e fomos expulsos, mas logo a seguir já estava tudo bem”





Fazer um telefonema para o Afeganistão é complicado. Uma das mulheres afegãs com quem a editora executiva Maria Henrique Espada falou esta semana, para perceber como está a questão do acesso à educação pelas raparigas, demorou um dia para conseguir dar o OK para a chamada por WhatsApp. Quando houve de novo contacto, explicou: “Estive desde ontem sem Internet e sem eletricidade.” Mas a chamada falhou em três minutos. Finalmente, as perguntas foram por escrito e Zarlahst Wali ia respondendo, à medida que as conseguia ver, por mensagens gravadas de voz. Ou seja, e embora a vice-presidente da ONG pela educação das mulheres esteja tão empenhada nessa luta como sempre, surgiram questões mais prementes: “A pobreza é mais urgente.”