Investir sem cometer erros

O melhor conselho para quem quer investir e ganhar dinheiro? Pensar no longo prazo e não mexer. Nesta edição, fomos também entrevistar o ator Adriano Luz e falar com alguns chefs para perceber porque é que os menus dos restaurantes estão a encolher.

Quando foi analisar quais eram as carteiras de investimentos com melhores taxas de retorno, a sociedade gestora Fidelity fez uma descoberta bizarra: eram as de clientes seus que tinham morrido há algum tempo. A história, contada por Emília Vieira ao jornalista Bruno Faria Lopes, revela um dos erros clássicos de quem investe: entrar e sair constantemente dos investimentos consoante a maré, em vez de pensar no longo prazo e não mexer. A opinião de todos é comum: continuamos a fazer os mesmos erros quando pensamos em dinheiro. Neste guia para 2022, encontrará armas para os evitar.





Pauzinhos para o sushi e cabrito

No domingo, quando foi contactado pela redatora principal Ana Taborda, Francisco Bessone Basto, chef e sócio do restaurante Nómada, em Lisboa, estava a gerir encomendas e a descobrir novos fornecedores para arroz, paus de sushi e outros produtos, sobretudo importados. Para não lhe falharem os pauzinhos de sushi - numa semana boa gasta 10 sacos de 100 - duplicou a encomenda, com dois fornecedores diferentes. "O rapaz que foi conferir as encomendas perguntou-me se estava com medo", conta divertido. Com medo estava Vítor Sobral, que no dia em que falou com a SÁBADO tinha mandado uma equipa ao Norte do País em busca de cabritos - o fornecedor habitual não tinha. Com a escassez de alguns produtos, a subida de preços de outros e a dificuldade em encontrar funcionários, muitos restaurantes estão a tirar pratos dos menus e a aumentar o que cobram por outros.





A jornalista Raquel Lito foi a Azeitão entrevistar o ator Adriano Luz, uma das figuras de Glória, a primeira série portuguesa da Netflix. Vive lá por opção, há 17 anos, juntamente com a família. A ideia seria falar com ele em sua casa, mas como estava em obras, optaram pelo restaurante Wine Corner, inserido na Casa-Museu José Maria da Fonseca. Após hora e meia de conversa, e como estava na hora dos almoços, tiveram de sair dali e continuar por mais hora e 20 no Largo do Pelourinho, onde o ator resistiu ao frio sem dar parte de fraco.Adriano Luz falou dos seus tempos rebeldes, de quando viajava pela Europa com amigos e participava na apanha da fruta; da entrada no teatro (Comuna) e mais tarde na televisão até chegar a diretor artístico da SP TV (gere a ficção nacional na produtora). Aprendeu pela experiência, porque de formação é (quase) engenheiro - tem a frequência do 3º ano.