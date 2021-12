Uma carta aos leitores

Ao longo de quase 18 anos, a sua SÁBADO passou por inúmeras alterações. Mas em todos esses anos houve algo que nunca mudou: o nosso compromisso em produzir uma informação rigorosa, com absoluta liberdade, e sempre tendo em mente o interesse do leitor.

Caro leitor, ao longo de quase 18 anos, a sua SÁBADO passou por inúmeras alterações. Atravessámos remodelações gráficas, renovações da equipa de jornalistas e alterações na direção editorial. Mas houve algo que nunca mudou: o nosso compromisso em produzir uma informação rigorosa, com absoluta liberdade, e sempre tendo em mente o interesse do leitor.





Neste momento, em que atravessamos um novo período de mudança, com a criação de uma direção-geral para vários títulos da Cofina, foi-me pedido para liderar a redação da SÁBADO até à nomeação de uma nova direção.





Aceitei o desafio consciente da pesada responsabilidade. Desde logo porque não é fácil suceder a uma direção composta por três dos melhores jornalistas do País – Eduardo Dâmaso, que passou para a nova direção-geral, António José Vilela e Carlos Rodrigues Lima –, camaradas e amigos com quem tenho tido o privilégio e o orgulho de trabalhar. Mas também pela memória que tenho de tudo o que foi feito na sua SÁBADO desde que aqui entrei há 16 anos. Em diferentes períodos, estivemos sempre na primeira linha da atualidade: dos negócios do universo Espírito Santo às suspeitas em torno de José Sócrates, das teias de ligações na Maçonaria à fraude no BPN, do escândalo de Tancos às ligações familiares na política, entre muitos outros. Nestes anos, abordámos o nosso trabalho num permanente exercício de criatividade: tivemos concertos na redação, pusemos jornalistas a viver com pouca água ou sem utilizar plástico para tratar as alterações climáticas e levámos para a rua bonecos em tamanho real de José Sócrates e André Ventura para saber o que os portugueses gostariam de lhes dizer.





Tudo isto e muito mais só foi possível graças ao extraordinário grupo de jornalistas, fotojornalistas e designers que semanalmente produzem a revista que tem nas mãos e que lhe levam diariamente, na edição online, a informação essencial para que possa tomar decisões informadas. São sobretudo eles que nos dão a garantia de que a SÁBADO se irá manter como uma referência na informação, com total independência política, ideológica, religiosa e económica.





Vivemos tempos desafiantes. A SÁBADO lidera as vendas em banca no segmento das newsmagazines, tem crescido nas assinaturas digitais e prepara-se para ter uma presença regular na CMTV. Mas, como a generalidade da imprensa, enfrenta uma quebra de vendas e receitas, que dificultam a existência de um jornalismo livre e independente, fundamental à democracia. Esta é uma luta que vale a pena ser travada. Pode contar connosco para ela – tal como nós contamos consigo.





Boa semana.



