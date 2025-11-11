Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
11 de novembro de 2025 às 23:00

Atrasar a demência

Os casos de demência deverão triplicar até 2050. Mas é possível prevenir muitos casos. E com coisas simples. Afinal, conversar com os amigos gera mais neurónios do que fazer Sudokus.

Neste trabalho sobre demência e sobre Alzheimer, que é das áreas mais frustrantes em termos de medicina porque há pouquíssima coisa para oferecer a estes doentes, a jornalista Lucília Galha descobriu algo surpreendente. É que, não sendo possível evitar de todo a doença, é possível prevenir ou adiar o aparecimento de metade dos casos. E basta fazer algumas alterações no estilo de vida. Coisas simples como sair com os amigos, ter um propósito (que pode ser simplesmente ir buscar os netos à escola) ou arranjar uma atividade que dê gozo fazer. Ainda assim, registe-se que há pela primeira vez dois medicamentos que atrasam um pouco a progressão. Não é espetacular, mas é um primeiro passo.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Doenças e condições Doenças Resposta de emergência Doenças virais Nova Iorque Orhan Pamuk Facebook Lisboa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Atrasar a demência