Bastidores: Massacres em África

A 15 de março de 1961, guerrilheiros da União dos Povos de Angola (UPA) assassinaram barbaramente centenas de colonos brancos e milhares de negros e mestiços, fossem eles homens, mulheres ou crianças no Norte de Angola. Nos dias e meses seguintes, os civis portugueses armaram-se como puderam e retaliaram na mesma moeda: massacraram e destruíram aldeias inteiras.





Muita da história desses dias de violência está, ainda, por contar. No tema de capa desta edição, o repórter Tiago Carrasco desvenda um pouco do que foi a atividade das chamadas OPVDCA (Organização Provincial de Voluntários e de Defesa Civil de Angola) na resposta branca aos ataques da UPA e, graças a testemunhos inéditos, conta a história de um dos mais cruéis comandantes destas milícias: Eduardo Vieira de Carvalho, conhecido – e temido – em Angola pelo nome de Carvalho das Barbas.



São relatos crus, de leitura muito difícil, de práticas genocidas cometidas por brancos contra negros e de negros contra brancos nos primeiros dias de uma guerra de 14 anos que estava então apenas a começar, faz agora 60 anos, e que ao longo deste ano vai continuar a ser assinalada na SÁBADO com ensaios, entrevistas e investigações históricas como esta.







Paulo Pires inaugura uma nova rubrica na SÁBADO: entrevistas em que figuras públicas falam de temas da atualidade para além das suas profissões



O jornalista Markus Almeida entrevistou o ator Albano Jerónimo

Ao longo do último ano, com o aumento do teletrabalho e os vários confinamentos, cães e gatos passaram a estar com os donos muito mais tempo do que o habitual. Mas como pensam e sentem estes animais de companhia? Foi isso que os jornalistas Raquel Lito e José Couceiro tentaram perceber ao longo de várias semanas com especialistas em inteligência emocional dos animais. E, nesse período, a escola de Santo António de Tercena abriu excecionalmente as portas àpara recriar uma sessão de terapia assistida com cães – fica aqui o nosso agradecimento.Ao longo dos últimos anos, Albano Jerónimo assumiu-se como um dos melhores e mais completos atores da sua geração. Depois do teatro e do cinema nacional, estreia-se agora na Netflix na série de ficção científica The One – e em entrevista ao repórter Markus Almeida (com fãs a tirarem-lhe fotografias) desvenda um pouco do que será o seu próximo projeto internacional.Boa semana.