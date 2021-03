Bastidores: Poder e influência

Quando Leonor Beleza foi convidada por Francisco Pinto Balsemão para ser secretário de Estado, a hoje presidente da Fundação Champalimaud disse que aceitaria com uma condição: ser designada secretária de Estado – no feminino. Estávamos em 1982 e o pedido foi precursor da linguagem de género na política. Algo que se repetiu anos mais tarde quando disse a Cavaco Silva que queria ser ministra e não ministro. O motivo: "Interessa-me mais a substância, mas a forma é por vezes importante para que a substância evolua", explicou à jornalista Helena Garrido – que regressa esta semana às páginas da SÁBADO.





Hoje, e bem, a questão já nem se coloca. E Leonor Beleza, afastada da política, foi considerada pela redação da SÁBADO uma das 100 mulheres mais influentes do País.







A jornalista Helena Garrido regressa às páginas da SÁBADO com entrevistas a Leonor Beleza, Paula Amorim, Isabel Jonet e Isabel Mota



A entrevista da subeditora Vanda Marques a João Luís Barreto Guimarães foi interrompida pelo gato do médico e poeta

Para chegarmos a este número o primeiro passo foi decidir que áreas abarcar. Começámos pelas tradicionais: Política, Educação, Saúde, Justiça, Economia, Cultura e Desporto. Mas depois percebemos que, na Economia, seria importante distinguir entre Empresárias e Gestoras. E que, dado o cada vez maior número de mulheres em funções públicas não eleitas, deveríamos criar uma categoria de Administração Pública. Para abarcar a indústria televisiva, a comunicação social e as novas influenciadoras elegemos a categoria de Média e Entretenimento. Por fim, com cada vez mais mulheres em cargos de destaque internacional, cujas funções não são muitas vezes conhecidas em Portugal, entendemos que era importante criar uma secção de Organizações Internacionais. No fim, reunimos uma lista com mais de 200 nomes, sabendo que haverá outros que poderiam ser acrescentados.A fase seguinte passou pela eleição. A redação dafoi chamada a atribuir a cada uma destas mulheres uma nota de 1 a 5 em cinco categorias: o poder do dinheiro (a capacidade que têm de mobilizar recursos económicos); a influência (o poder de influenciar decisões nas respetivas áreas); o mediatismo (ou seja, a respetiva notoriedade na sociedade); a perenidade (se é um poder conjuntural ou duradouro); e o sucesso e desempenho (uma avaliação das respetivas conquistas).A soma de todos os votos permitiu-nos elaborar o ranking que tem nas mãos. A fase seguinte passou por contactar as eleitas. Muitas não quiseram colaborar. Outras fizeram-no orgulhosamente e em defesa de uma causa que entendem sua.Como todas as listas, sabemos que ela é discutível. Não só por ser uma escolha, mas também porque todas as escolhas são influenciadas pelo momento em que as fazemos. Será por isso natural que entre as mulheres mais influentes do País estejam várias com um lugar de destaque no combate à pandemia. Para o ano as escolhas serão, certamente, diferentes.Boa semana.