Bastidores: Alimentação nada saudável

A maior parte das pessoas julga que sabe o que é uma alimentação saudável mas efetivamente não sabe." Quando ouviu esta frase da bastonária dos Nutricionistas, a jornalista Lucília Galha ficou a pensar no que ela própria achava que sabia sobre alimentação. Ao longo do trabalho que faz capa desta edição percebeu que saber que um prato deve ter verduras e que a fruta é a melhor sobremesa é muito redutor. Talvez por isso sejam cometidas tantas asneiras, sobretudo por quem decide seguir algumas das chamadas dietas da moda, que podem ter consequências graves. Os casos contados pela repórter da SÁBADO são um exemplo disso: houve quem ganhasse compulsões, desenvolvesse perturbações do sono, manifestasse falta de concentração, cansaço, osteoporose e subnutrição. A conclusão é que a obsessão por uma alimentação saudável para se ter mais saúde por vezes é tudo menos saudável.





Recordações de noites loucas

Quando a jornalista Sónia Bento ligou a Júlio César a pedir-lhe uma entrevista de vida a reação do ator foi de surpresa: "Mas eu já contei tudo o que havia para contar…" Na verdade acabou por falar com a repórter durante duas horas e 12 minutos a partir de um velho telemóvel Nokia sem câmara fotográfica. Ao longo da conversa comoveu-se a falar de amigos que já partiram - como Raul Solnado, Carlos do Carmo ou Alçada Batista -, recordou noites de copos e as saudades da Lisboa onde se podiam fazer "loucuras como desviar autocarros da Carris". No fim disse que gostava de ter dado a entrevista cara a cara e sem máscara: "Não aguento mais olhar para pessoas com a boca tapada. Estou desesperado com isto." Nós também preferíamos, Júlio. Nós também.



Pastelaria que se destaca

Pelo terceiro ano consecutivo, a equipa do GPS elegeu os chefs pasteleiros que mais se destacaram ao longo do ano. Como nas edições anteriores, procuraram exemplos em todo o País que estão a reinterpretar as tradições. Na Madeira, por exemplo, a pasteleira Joana Gonçalves começou a fazer gelados com frutos regionais que, muitas vezes, os habitantes da ilha ignoram. E em Leça da Palmeira, Margarita Pugovka usa ingredientes pouco habituais em sobremesas como beterraba ou alho-negro.

Boa semana.

Mais crónicas do autor 18:00 Bastidores: Alimentação nada saudável Algumas dietas da moda acabam por ser tudo menos saudáveis. Explicamos-lhe os perigos e os cuidados a ter em conta. Entrevistámos o ator Júlio César e, pelo terceiro ano consecutivo, elegemos os chefs pasteleiros que mais se destacaram no País.