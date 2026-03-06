Irão: Apenas nove embarcações comerciais atravessam estreito de Ormuz desde segunda-feira

Entre as embarcações que conseguiram passar, contam-se três petroleiros e um navio de transporte de gás liquefeito.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Apenas nove embarcações comerciais atravessaram o estreito de Ormuz, encerrado pelo Irão, desde segunda-feira, segundo dados marítimo analisados pela Agência France Presse (AFP).



Estreito de Ormuz é atravessado por cerca de 20% do petróleo e por uma parte significativa do gás natural liquefeito (GNL) comercializados por via marítima DR

Entre as nove embarcações foram identificados três petroleiros e um navio de transporte de gás liquefeito, que atravessaram este estreito braço de mar e por onde transitam habitualmente cerca de 20% do petróleo bruto mundial e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

Este número contempla apenas as embarcações que transmitiram a sua posição. Os dados foram retirados do 'site' MarineTraffic e analisados pela AFP.

Em circunstâncias normais, 138 navios atravessam Ormuz a cada 24 horas.

Desde os ataques israelitas e americanos, iniciados em 28 de fevereiro, no Irão, a Guarda Revolucionária Islâmica encerrou o tráfego no Estreito de Ormuz e ameaçou "queimar qualquer navio" que o tentasse atravessar.

Alguns petroleiros estão a tentar atravessar o estreito com os seus transmissores desligados.

O estreito de Ormuz e os golfos Pérsico e de Omã foram classificados na quinta-feira como "zona de operações de guerra" pelo setor marítimo, após uma reunião entre sindicatos e empregadores mundiais.

A declaração confere aos tripulantes de navios direitos reforçados, incluindo o de solicitar o repatriamento a expensas do armador, segundo a agência de notícias AFP.

A designação responde à "dimensão das perturbações e dos riscos enfrentados pelas tripulações civis na região", explicaram as duas partes num comunicado conjunto, referindo-se a centenas de navios bloqueados devido à guerra no Médio Oriente.

Leia Também Ormuz: o estreito que está nas bocas do mundo e que Portugal dominou por um século

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.