Zelensky vai visitar EUA no dia 21 de dezembro, avança imprensa

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai viajar até Washington, nos Estados Unidos, relata a imprensa norte-americana. A notícia foi avançada pelo site Punchbowl News, que se apoia em nove fontes, e citada pela agência noticiosa Reuters.







Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos zelensky visita eua ucrania

Esta última indicou que a Casa Branca também planeia um encontro entre o presidente da Ucrânia e Joe Biden, o presidente norte-americano, na residência oficial. A visita coincide com o planeado envio pelos EUA de mísseis para a Ucrânia.Zelensky deverá encontrar-se com a liderança do Congresso norte-americano bem como com líderes republicanos e democratas dos comités ligados à segurança nacional dos EUA.Esta será a primeira viagem do presidente ucraniano ao estrangeiro desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro. Zelensky deverá discursar no Congresso, indica a Reuters.Esta terça-feira, a líder da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi disse que haveria uma sessão do Congresso "com um enfoque muito especial na democracia". Contudo, não deu mais pormenores.O seu gabinete não respondeu ao pedido da agência noticiosa Reuters sobre a visita de Zelensky.