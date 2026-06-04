Zelensky propõe a Putin encontro a dois para negociar o fim da guerra: "A escolha é vossa"

"Após 26 anos no poder, a idade começa a fazer-se sentir. E com o tempo, o cansaço só vai aumentar", escreve o presidente ucraniano.

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O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs, numa carta aberta dirigida a Putin, uma conversa a sós para discutir e negociar um "cessar-fogo completo".



Zelensky

"A Ucrânia propõe o fim desta guerra através de contacto direto", diz a carta dirigida a Putin.

Leia a carta aberta na íntegra:

Carta Aberta

Ao presidente da Federação Russa

Do presidente da Ucrânia

Quando chegou ao poder na Rússia, há mais de 26 anos, muitas pessoas na Ucrânia viram-no com bons olhos. Foi assim que aconteceu. Mas isso pertence agora ao passado.

Agora, a esmagadora maioria dos ucranianos considera positivo o facto de os nossos drones de longo alcance terem visitado a abertura do vosso fórum em São Petersburgo, percorrendo uma distância de mais de 1.000 quilómetros. Como sabe muito bem, essa distância não é o limite das nossas capacidades.

Durante 26 anos, o vosso tempo no poder alterou completamente a agenda das relações entre a Ucrânia e a Rússia. Das discussões sobre comércio e outros assuntos civis, as nossas nações passaram a falar quase exclusivamente sobre ataques e perdas.

Passou quase metade dos seus 26 anos no poder na Rússia a fazer guerra contra a Ucrânia.

Diga o que disser sobre a NATO, a geopolítica ou a língua russa, esta guerra é a sua escolha pessoal - uma guerra sem uma verdadeira causa. É assim que a história a irá recordar.

Esses anos poderiam ter sido muito diferentes.

É frequente ouvirmos dizer que se sente confortável com esta guerra. Claro que não nos casos em que se trata da segurança da sua residência em Valdai ou da sua parada em Moscovo. A sua própria vida é valiosa para si.

Mas agora todos nós podemos ver que os russos estão finalmente a ficar menos confortáveis com esta realidade - com o facto de a guerra estar a trazer cada vez mais consequências negativas para a Rússia.

Eles não gostam dos nossos drones e mísseis.

Não gostam da escassez de gasolina e do aumento constante dos preços.

Não gostam de restrições constantes.

Não gostam da sua intenção de lançar uma segunda vaga de mobilização para expandir a guerra noutra direção na Ucrânia ou para a utilizar contra outros países vizinhos da Rússia.

Não lhes agrada o facto de a sua guerra não ter fim à vista.

Sim, ainda é possível forçar os russos a existirem desta forma. Mas os seus recursos estão a diminuir significativamente.

Não terá dinheiro nem capital político suficientes para continuar a comprar a lealdade dos russos como tem feito nos últimos 26 anos.

E faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que o mundo ajude a que esse momento chegue mais depressa. Como o senhor mesmo gosta de dizer, "temos de fazer as contas".

Ontem recebi um relatório sobre as perdas do vosso exército na frente da Ucrânia durante o mês de maio. Mais uma vez, o número ultrapassou os 30.000 soldados russos mortos e gravemente feridos. Temos mantido esse nível mês após mês, e temos a confirmação em vídeo de cada uma das vossas perdas - não são reivindicações vazias.

Sabemos que 63% das vossas perdas no campo de batalha são mortos, enquanto apenas 37% são feridos. No século XXI, nenhum exército pode permitir-se tal rácio. E a percentagem de pessoas mortas continuará a aumentar.

Não é como se nós, na Ucrânia, estivéssemos preocupados com o destino dos soldados russos depois de tudo o que a vossa guerra trouxe ao nosso país.

Mas preocupo-me com os ucranianos.

Estamos a perder o nosso povo, e cada perda é dolorosa para nós. Mesmo quando o rácio entre as perdas ucranianas e as perdas russas é de um para cinco ou um para seis, as perdas continuam a ter muita importância.

Também é importante o facto de adiar regularmente, de poucos em poucos meses, o seus próprios prazos para capturar as nossas regiões - especialmente a região de Donetsk. E este ano também não o vai conseguir.

Mas nós, na Ucrânia, não queremos uma guerra permanente. Sabemos muito bem que a vida sem guerra é infinitamente melhor. E queremos atingir esse objetivo.

Estou convencido de que a maioria dos russos também responderia positivamente a isso, e o senhor sabe-o bem.

Muitos não acreditavam que a Ucrânia fosse capaz de resistir durante tanto tempo. Você não acreditou. E aqueles que o aconselharam também não acreditavam. Isso foi um erro.

Não esperavam uma resistência em grande escala por parte da Ucrânia e não previram que as coisas chegassem a este ponto. No entanto, aqui estamos todos nós - no quinto ano desta guerra em grande escala.

Não tenham medo de tomar o caminho para sair desta guerra. Esta é a principal coisa que vos é exigida agora.

A Ucrânia preservou a sua independência. E preservá-la-á. Apesar de todas as previsões em contrário.

Unimos muitas pessoas em todo o mundo para ficarem ao lado da Ucrânia e contra vocês. Encontrámos as armas e o financiamento de que precisávamos.

Nós recebemos apoio. Vocês receberam sanções. E isto continuará até que haja justiça para a Ucrânia - a justiça que procuramos e a justiça que pode ser alcançada.

Não permitiremos que tenham êxito aqueles que estão a tentar convencê-lo de que as sanções contra a Rússia serão significativamente atenuadas e que o apoio à Ucrânia será significativamente reduzido, sem qualquer mudança significativa na vossa posição em relação à Ucrânia. O exemplo de Orbán mostra como aqueles que escolhem ajudar a Rússia na sua guerra contra nós acabam em desgraça.

A Ucrânia suportou invernos rigorosos enquanto vocês tentavam destruir o nosso sistema energético. Mantivemo-nos firmes e, mesmo na escuridão, a capacidade de resistência dos ucranianos permaneceu intacta.

Trouxemos a guerra para o vosso território, e vocês não teriam sido capazes de a enfrentar sem a ajuda da Coreia do Norte. É o primeiro governante da Rússia a pedir ajuda a Pyongyang.

E, atualmente, está totalmente dependente da China - também pela primeira vez na história da Rússia.

Acreditava que os ucranianos não teriam força para se defenderem. No entanto, hoje em dia, o nosso pessoal está a ajudar os nossos parceiros no Médio Oriente e no Golfo a construir as suas próprias defesas.

Esperava que houvesse agitação interna na Ucrânia. Em vez disso, foram as vossas próprias formações militares que encenaram um motim contra vós. O dia 23 de junho marcará mais um aniversário desse acontecimento, e o silêncio não apagará este facto da história.

E agora é para si que os seus próprios funcionários, homens de negócios e propagandistas olham com evidente cansaço. O mundo consegue vê-lo.

O mundo não se cansou da Ucrânia, como há muito esperava que acontecesse. Mas há um cansaço crescente com a Rússia - mesmo entre aqueles que, no resto do mundo, a ajudam a contornar as sanções e a manter a sua economia à tona.

Não pode deixar de o notar. Após 26 anos no poder, a idade começa a fazer-se sentir. E com o tempo, o cansaço só vai aumentar.

Recebemos relatórios dos serviços secretos que mostram que estão agora a considerar planos para continuar a guerra em 2027 e 2028. Sabemos também que espera que os mísseis balísticos consigam para si o que tudo o resto não conseguiu. Querem arrastar a Bielorrússia ainda mais para esta guerra, e agora somos obrigados a preparar-nos também para isso. Vemos que estão a tentar orquestrar algo em torno da Transnístria. Os vossos propagandistas ameaçam, de uma forma ou de outra, todos os países vizinhos da Rússia. Quer mesmo passar por tudo isto?

A escolha é sua agora.

Chega de guerra.

A Ucrânia propõe-se acabar com esta guerra.

Isso deve ser feito com honestidade, com dignidade e com garantias de que a guerra não será reacendida.

Vemos que os Estados Unidos estão totalmente concentrados na questão do Irão, e seria errado esperar simplesmente que a guerra na Europa volte a estar no centro das suas atenções.

A Ucrânia propõe que se ponha fim a esta guerra através de um compromisso direto entre nós - e vocês.

Estou a propor uma reunião.

Todos ouviram os seus representantes, sorridentes, dizer que eu poderia supostamente vir a Moscovo. Mas, passados estes 26 anos, não há nada que um dirigente ucraniano possa fazer na vossa capital, tal como não há nada que um dirigente russo possa fazer em Kiev.

Há países que tradicionalmente acolhem líderes para resolver questões de guerra e de paz. A Suíça, a Turquia, os países do mundo árabe - muitos são capazes e estão dispostos a acolher uma reunião deste tipo.

São os líderes que resolvem as questões fundamentais. Sempre foi assim, e sempre será assim.

Proponho que se fixe uma data clara para essa reunião.

Ouvimos dizer que vos foi prometida no Alasca a resolução de certas questões relativas à Ucrânia e à Europa. Mas pode ver por si próprio que as questões ucranianas e europeias não são decididas em Anchorage.

Outros participantes acordados poderão juntar-se à via bilateral que será estabelecida entre nós.

Uma vez que a guerra está a ter lugar na Europa, e uma vez que a Ucrânia precisa de garantias de segurança, ao mesmo tempo que vossa excelência procura garantias de segurança para si próprio, seria lógico envolver aqueles que podem verdadeiramente servir como garantes.

Acreditamos que a Europa deve fazer parte deste processo - aqueles que têm efetivamente capacidade para influenciar a situação.

Consideramos também que os Estados Unidos devem fazer parte do processo. É isto que poderá ajudar a moldar uma nova arquitetura de segurança para a nossa parte do mundo.

Já tivemos a experiência de muitos acordos com a Rússia, incluindo os acordos de Minsk, que acabaram por falhar. É por isso que temos primeiro de encontrar respostas diretas entre nós para as questões que subsistem, e não nos escondermos das questões difíceis atrás de fórmulas, de grupos de trabalho técnicos ou de tempo perdido sem fim na diplomacia do vaivém.

A vossa guerra separou permanentemente a Ucrânia e a Rússia.

A linha da frente é hoje a linha a partir da qual a diplomacia deve começar.

A Ucrânia está pronta para um cessar-fogo total durante o período das negociações. Esta é uma prática corrente, e os atuais desenvolvimentos em torno do Irão apenas reforçam este ponto. A tentativa de estabelecer um verdadeiro silêncio é a melhor maneira de começar a falar uns com os outros.

Acreditamos que não se trataria apenas de uma tentativa, mas de um verdadeiro cessar-fogo - se é isso que pretendem.

Sabe que os Estados Unidos têm a capacidade de monitorizar um cessar-fogo ao longo da linha de cessação das hostilidades.

A Ucrânia está pronta para uma troca total de prisioneiros de guerra, o que poderia tornar-se um bom prólogo para o fim da guerra.

Devem ser tomadas medidas sérias para fazer regressar os civis e as crianças que foram levados durante a guerra.

Temos de determinar o tipo de futuro que espera as gerações de ucranianos e russos que virão depois de nós.

Se não chegarem pessoalmente à conclusão de que é altura de pôr fim a esta guerra, a Ucrânia continuará a lutar pela sua existência. Teremos aqueles que nos apoiam.

Mas também vós tereis de lutar muito mais pela vossa própria existência - não a da Rússia, mas a sua. E isto não é uma ameaça minha ou da Ucrânia. É um facto da história russa que conhece bem: quando a Rússia se cansa, vem a mudança.

Podemos trabalhar para atingir essa fadiga.

Podem parar a vossa guerra.

Memória eterna para todos aqueles cujas vidas foram ceifadas por esta guerra.

Glória à Ucrânia!