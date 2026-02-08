Zelensky avança que produção de drones ucranianos na Alemanha começa este mês

A produção de drones ucranianos na Alemanha começa em meados deste mês e a Ucrânia vai contar com 10 centros na Europa para a exportação de sistemas de Defesa, anunciou este domingo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



"Em meados de fevereiro veremos os nossos drones ser produzidos na Alemanha. Receberei o primeiro drone", afirmou Zelensky numa mensagem publicada na sua conta na rede Telegram, na qual referiu também existirem "linhas de produção no Reino Unido".

O Presidente sublinhou que a segurança da Europa se baseia hoje na tecnologia de drones, acrescentando que a aviação é um dos "setores mais prometedores para investir na Ucrânia".

"Atualmente contamos com 450 empresas que fabricam drones. Destas, entre 40 e 50 são líderes", indicou, antes de assinalar que a indústria de produção destes sistemas, apesar de ser nova, é a "maior que existe na Ucrânia" e atrai muito interesse de investidores.

As declarações, feitas no decurso de um encontro com professores e institutos do Instituto de Aviação de Kiev, incluíram ainda a referência de que em 2026 começam as exportações industriais de Defesa da Ucrânia através de 10 centros de exportação que se encontram nos países bálticos e no norte da Europa.

Em novembro Zelensky tinha adiantado que a Ucrânia iria abrir duas fábricas para a venda de armas em Berlim e Copenhaga, capitais de dois dos países europeus -- Alemanha e Dinamarca -- que mais ajuda militar prestaram ao país, invadido pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.