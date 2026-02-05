Rússia e Ucrânia acordam libertação de 314 prisioneiros

Enviado especial russo afirmou que se verificaram progressos sobre o acordo de paz para a Ucrânia nas reuniões supervisionadas pelos EUA.

O enviado presidencial pelos Estados Unidos para a reunião a três entre os norte-americanos, ucranianos e russos, Steve Witkoff, afirmou que os três países acordaram em libertar 314 prisioneiros, a primeira troca em mais de cinco meses. Decorrem em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, negociações entre a delegação de Kiev e de Moscovo, supervisionadas pelos Estados Unidos, com o objetivo de encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia.



Casas destruídas pela guerra na Ucrânia cobertas de neve, com bandeiras ucranianas Foto AP/Efrem Lukatsky

"Este resultado vem das conversas sobre paz que temos mantido e que têm sido muito detalhadas e produtivas", disse Witkoff, citado pelo jornal britânico The Guardian.

O enviado da Rússia para assuntos económicos, Kirill Dmitriev, disse aos jornalistas que “há progressos”, mas acrescentou que Moscovo registou tentativas do que chamou “instigadores da guerra” europeus que pretendem obstruir o processo negocial.

“O segundo dia de negociações em Abu Dhabi começou. Estamos a trabalhar no mesmo formato de ontem (quarta-feira): consultas trilaterais, grupo de trabalho e alinhamento de posições”, disse o negociador ucraniano Rustem Umerov.