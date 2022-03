'Sou pais de dois': Zelensky nega desenvolvimento de armas químicas na Ucrânia

Volodymyr Zelensky avançou esta quarta-feira que já foram retiradas quase 100 mil pessoas das cidades em perigo, mas diz-se "preocupado" com as acusações da Rússia de que estará a preparar um ataque com armas químicas. Em novo vídeo no Facebook, o presidente ucraniano chamou a Rússia de "estado terrorista" e acusou Moscovo de estar a manter a cidade de Mariupol refém.