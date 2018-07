Um dos vários grupos de voluntários que lutaram nos últimos dias para trazer as 12 crianças e o treinador sãos e salvos da gruta de Tham Luang, na Tailândia, foram filmados a dançar e a festejar o facto de o grupo estar finalmente fora da gruta e a recuperar no hospital.Veja o vídeo.Esta terça-feira, acabaram com sucesso as operações de resgate. 19 mergulhadores estiveram envolvidos no salvamento da equipa de futebol Javalis Selvagens, que ficaram encurralados na gruta a 23 de Junho.