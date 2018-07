Narongsak Osottanakorn, o chefe das operações de resgate na Tailândia, deu uma nova conferência de imprensa depois do resgate dos 12 jovens e do treinador da caverna. "Estou tão feliz, posso não ser capaz de agradecer a todas as pessoas", afirmou.Todos os mergulhadores que ajudaram as crianças foram retirados sãos e salvos da caverna. O exército tailandês enviou mais de mil operacionais para ajudar nos esforços de salvamento.Tanto os quatro rapazes como o treinador foram levados para o hospital, onde estão a recuperar.