Thitiporn Anurakkhana, a mulher de Nopparat Kanthawong (o treinador principal da equipa dos Javalis Selvagens, e não o adjunto que está ainda está preso), partilhou novas imagens dos jovens da equipa. Desde 23 de Junho que 12 elementos da equipa estavam encurralados na caverna de Tham Luang. Ao longo dos últimos três dias, têm sido resgatados.Segundo a CNN, estas imagens ainda não tinham sido divulgadas. Anurakkhana criou um vídeo acompanhado por uma canção sobre perdão, ganhar e perder."Ninguém perdeu. Ninguém falha, desde que se lute sempre. Desde que acreditemos em nós. Vamos ultrapassar as más memórias. E todos terão sucesso na vida", escreveu a esposa do treinador dos Javalis Selvagens no Facebook. "Mantenham o vosso corpo saudável. Vamos fazer uma festa para todos e voltar aos treinos."