Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita francês União Nacional (ex-Frente Nacional) considerou o bloqueio de fundos é o "assassinato" do seu partido. O corte financeiro decidido por dois juízes é no valor de 2 milhões de euros.

Este bloqueio deve-se à suspeita que recai sobre oito membros do partido, entre eles Le Pen, de terem desviado 7 milhões de euros de fundos do Parlamento Europeu. Os procuradores franceses suspeitam que a União Nacional tenha usado estes fundos para pagar aos seus funcionários em França.

A líder do partido francês escreveu no Twitter: "Dois juízes decidiram, violando a presunção de inocência, sem qualquer decisão judicial, assassinar o principal partido de oposição francês". Citada no Independent, Le Pen afirmou, no domingo, que o seu partido assim "estará morto em Agosto".

Os partidos políticos em França recebem um subsídio dependente dos seus resultados eleitorais. Citado pela BBC, Le Pen afirma que o fim do subsídio público da União Nacional "põe em risco a democracia", e "esta é uma questão importante para todos os partidos". Bancos em França já recusaram emprestar dinheiro à União Nacional.

Em Maio de 2017, a líder do partido anti-imigração foi derrotada nas eleições presidenciais por Emmanuel Macron. Mesmo assim, conseguiu um lugar na Assembleia Nacional.

Os partidos franceses preparam-se para as eleições para o Parlamento Europeu em 2019. Numa sondagem feita pela Ifob-Fiducial, instituto francês de estudo da opinião pública, dá ao partido de Macron (LREM) a vitória, com 23%. Em segundo lugar, surge a União Nacional com 19%, seguida do partido de centro-direita Les Républicains (15%) e dos socialistas La France Insoumise (11%).