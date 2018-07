Empresário esteve hoje na Tailândia e trouxe consigo um pequeno submarino que poderia ser usado no resgate.

Elon Musk, o fundador da Tesla, deu os parabéns à equipa de resgate que salvou os 12 rapazes e o treinador de futebol encurralados na gruta de Tham Luang desde 23 de Junho. O empresário desenhou um pequeno submarino para ajudar no salvamento das crianças e levou-o à caverna, esta terça-feira.



"São óptimas notícias eles terem saído em segurança. Parabéns a uma equipa de resgate incomparável!", escreveu. "Continuo a ficar maravilhado com a coragem, resiliência e tenacidade dos rapazes e da equipa de mergulhadores na Tailândia. O carácter humano no seu máximo."



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Great news that they made it out safely. Congratulations to an outstanding rescue team!</p>— Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1016661708126015489?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de julho de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



O magnata trabalhou numas cápsulas submarinas que poderiam ser, nas suas próprias palavras, um "plano B" a ser usado no resgate dos quatro rapazes que continuam presos numa gruta na Tailândia.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Simulating maneuvering through a narrow passage <a href="https://t.co/2z01Ut3vxJ">pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ</a></p>— Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1016110809662066688?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de julho de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Contudo, as autoridades tailandesas indicaram que não seria necessário usar o veículo preparado pelo líder da Tesla. "O submarino de Elon Musk é muito sofisticado, mas não é prático para esta operação", disse esta manhã Narongsak Osottanakorn, responsável pelas operações de salvamento.