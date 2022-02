Rússia inicia exercícios militares na Bielorrússia e Mar Negro

A Rússia iniciou exercícios militares em território bielorrusso e no Mar Negro, que vão durar 10 dias, em pleno clima de tensão com a Ucrânia. A NATO estima que esses exercícios envolvam mais 30.000 soldados russos. Desde o final de 2021 que os russos enviaram mais de 100.000 soldados para as fronteiras com a Ucrânia e para a Crimeia, anexada à Rússia, depois duma invasão em 2014. Os países ocidentais receiam que a situação se venha a repetir.



Numa visita à sede da NATO em Bruxelas, o primeiro ministro do Reino Unido referiu que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode estar no seu momento mais perigoso. " (..)Naquela que é a maior crise de segurança que a Europa enfrenta há décadas, temos que acertar", alertou Boris Johnson. O líder britânico não acredita que já tenha sido tomada alguma decisão por Moscovo, mas "isso não significa que seja impossível que algo absolutamente desastroso possa acontecer muito em breve", explicou.



Em resposta a estes exercícios, o ministro da Defesa da Ucrânia Oleksii Reznikov pediu à comunidade internacional que tomasse medidas punitivas contra a Rússia, incluindo restrições portuárias aos navios russos. "Agora também esperamos uma reação unificada: quando os navios RUS (russos) não puderem entrar nos portos do mundo, eles vão entender o preço da sua insolência", escreveu no Twitter.