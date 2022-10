A longa marcha de Xi Jinping

No poder desde 2012, o presidente ficará pelo menos até 2028 e quer cumprir o “Sonho Chinês” de “rejuvenescimento nacional”, e deixou-o claro no 20ª congresso do Partido Comunista Chinês. E isso tem consequências para a segurança internacional.

No decorrer do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês (PCC), realizado em outubro de 2017, o Presidente Xi Jinping proclamou que o país “levantou-se, enriqueceu e está a fortalecer-se”. Era o sinal inequívoco de que, sob a sua liderança, a República Popular da China se preparava para voltar a assumir o papel de grande potência mundial. Passados cinco anos, o 20º Congresso Nacional oficializa a permanência de Xi no poder até, pelo menos, 2028, atribuindo-lhe a responsabilidade de cumprir o Sonho Chinês de “rejuvenescimento nacional”.