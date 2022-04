Viktor Medvedchuk. Quem é o melhor amigo ucraniano de Putin?

Líder do partido da oposição pró-russa na Ucrânia fugiu da prisão domiciliária mas foi encontrado pelos serviços secretos. Diz que amizade com presidente russo faz parte do seu "arsenal político".

A Ucrânia anunciou esta terça-feira a detenção do maior aliado do Kremlin no país, Viktor Medvedchuk. O deputado e líder do partido da oposição Plataforma Pela Vida tinha fugido da prisão domiciliária em fevereiro depois de as autoridades ucranianas o terem acusado de traição.